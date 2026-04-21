IDENTITETI POZNATI /

Trostruko ubojstvo u susjedstvu! Ubojica na slobodi, traje potraga

Trostruko ubojstvo u susjedstvu! Ubojica na slobodi, traje potraga
Foto: Screenhost/Instagram

Prema preliminarnim informacijama, ubojstvo je najvjerojatnije počinjeno hladnim oružjem

21.4.2026.
14:38
danas.hr
Screenhost/Instagram
U Kozaračkoj ulici u podgoričkom naselju Stari aerodrom u Crnoj Gori ubijene su tri osobe, priopćila je policija, javlja portal Volim Podgoricu.

"Danas su u Podgorici, u naselju Stari aerodrom, pronađena tri beživotna tijela – tri punoljetna muškarca čiji su nam identiteti poznati", navodi policija.

Policija traga za Rožajcem koji se sumnjiči da je počinio trostruko ubojstvo koji je, prema neslužbenim informacijama, zločin počinio tijekom noći, javlja Kurir

Osumnjičeni Rožajac je, vjeruje policija, usmrtio tri prijatelja nakon čega je pobjegao.

“Prema dosadašnjim saznanjima, ovaj događaj nije povezan sa djelovanjem kriminalnih struktura, dok policija raspolaže informacijama o identitetu osumnjičenog za izvršenje ovog kaznenog djela i za njim se intenzivno traga. Sumnja se da su ovom kaznenom djelu prethodile osobne razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog. Svi su porijeklom iz Rožaja”, dodala je policija.

Traje očevid, a prema preliminarnim informacijama, ubojstvo je najvjerojatnije počinjeno hladnim oružjem, izvijestila je policija.

UbojstvoCrna GoraPodgorica
