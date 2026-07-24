Doznajemo: Supruga Damira Šegote puštena na slobodu

Supruga Damira Šegote, Željka Šegota, puštena je da se brani sa slobode, dok će sud tijekom dana odlučiti hoće li njezin suprug biti zadržan u istražnom zatvoru, doznaje RTL Danas.

Razlog zbog kojeg tužiteljstvo traži pritvor jest mogućnost da bi mogao utjecati na desetak svjedoka koji još nisu ispitani.

Podsjetimo, istražitelji PNUSKOK-a u četvrtak u ranim jutarnjim satima proveli su uhićenja Damira i Željke Šegote te Siniše Krajača u sklopu proširene istrage o sumnjama na višegodišnje izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza.

Prema sumnjama istražitelja, cijelu je shemu gotovo dva desetljeća organizirao bivši čelnik Saveza Vedran Pavlek.

Detalji USKOK-ove akcije

Damira Šegotu, direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora, tereti se da je tijekom približno deset godina od Pavleka primio oko 160.000 eura mita. Neslužbeno se doznaje da istražitelji sumnjaju da je bračni par potom novcem od mita kupovao investicijsko zlato. Novac mu je predavao bivši tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos.

Zauzvrat je Šegota, kako se sumnja, omogućavao da Hrvatski olimpijski odbor podmiruje troškove koje je Pavlek neopravdano prikazivao Savezu. Upravo je Raos istražiteljima opisao navodnu Šegotinu ulogu u cijelom slučaju.

U akciji je bila uhićena i Željka Šegota, upraviteljica bazena Svetice, za koju su iz Grada Zagreba naveli da se nalazi na godišnjem odmoru. Odvjetnik Gordan Preglej, koji brani Željku Šegotu, otkrio je da joj se na teret stavlja kazneno djelo pranja novca. "Stavlja joj se na teret kazneno djelo pranja novca. Iznijela je obranu i odgovarala na sva pitanja. Po mom osobnom mišljenju razjasnila je sve okolnosti koje bi mogle zanimati USKOK", rekao je.

Na pitanje jesu li supružnici Šegota ulagali u zlato, odgovorio je da bi to bilo davanje obrane i da o tome ne može govoriti. Dodao je da se Željka Šegota osjeća "ekstremno loše". "Žena nema nikakve veze s onim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti koje joj se stavljaju na teret i sve okolnosti svog života iz kojih bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tome."

Siniša Krajač u ovom je postupku ispitan kao svjedok. Iako se njegovo ime nalazi na Pavlekovu popisu osoba koje su navodno primale novac, istražitelji zasad nemaju dokaze da je uistinu primio spomenutih 60.000 eura.

Slučaj Vedrana Pavleka

Istraga se istodobno nastavlja i protiv Vedrana Pavleka, bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza, koji se nalazi u pritvoru u Kazahstanu.

Hrvatska od kazahstanskih vlasti već traži njegovo izručenje zbog ranije pokrenute istrage koja ga tereti za zločinačko udruživanje te zlouporabu položaja i ovlasti.

Najnovije proširenje istrage dodatno bi moglo zakomplicirati postupak izručenja. Budući da se Pavleka sada sumnjiči i za kazneno djelo davanja mita, hrvatske će vlasti morati Kazahstanu uputiti novi zahtjev za izručenje.

Uz njega će biti potrebno dostaviti nove dokaze i detaljan opis novog kaznenog djela, nakon čega će kazahstanski sud ponovno odlučivati o zahtjevu.

Pavlek će se pritom ponovno morati izjasniti prihvaća li izručenje Hrvatskoj. Kako se i ranije protivio izručenju, novi bi postupak mogao dodatno odgoditi njegov povratak i nastavak kaznenog postupka u Hrvatskoj.