Radnici ove državne firme imaju privilegiju koju Hrvati mogu samo sanjati: 'Nećemo smanjenje!'

Radnici Hrvatskih autocesta (HAC) među rijetkima su u javnom sektoru čije se plaće automatski usklađuju s inflacijom svakog mjeseca. No, uoči novih kolektivnih pregovora, to bi pravo moglo doći pod znak pitanja jer je Vlada najavila zamrzavanje plaća u državnim i javnim službama.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković poručio je kako pregovori u HAC-u moraju biti usklađeni s pregovorima koje Vlada vodi sa sindikatima državnih i javnih službenika.

"Zajedno s kolektivnim pregovaranjem podudara se i pregovaranje na državnoj razini, s javnim i državnim službenicima. U tim pregovorima treba se voditi činjenicom da oni moraju biti koordinirani i ujednačeni", rekao je Butković.

U Nezavisnom cestarskom sindikatu ističu kako usklađivanje plaća s inflacijom nije nova pogodnost, već pravo koje radnici HAC-a imaju već 15 godina.

Predsjednik sindikata Anđelko Kasunić smatra da problem nije financijski teret za poslodavca, nego činjenica da Vlada ne uspijeva zaustaviti rast cijena.

"Ne bih rekao da je riječ o financijskom opterećenju, nego to bode oči jer Vlada RH ne uspijeva obuzdati inflaciju, nego pokušava podmetnuti pod tepih da inflacije nema", rekao je Kasunić.

Uz indeksaciju imaju i niz dodatnih prava

Osim redovitog usklađivanja plaća s inflacijom, radnici HAC-a ostvaruju i niz drugih materijalnih prava. Dobivaju božićnicu i uskrsnicu u iznosu od po 200 eura, regres od 300 eura te dodatnih 380 eura ako tijekom ljetnih mjeseci ne koriste bolovanje ni godišnji odmor.

No, upravo bi indeksacija plaća sada mogla postati jedno od ključnih pitanja u predstojećim pregovorima.

"Sigurno nećemo prihvatiti smanjenje, to ne dolazi u obzir. Poduzet ćemo sindikalne mjere, bilo da je riječ o prosvjedima, štrajkovima ili nečem drugom. Iskoristit ćemo sve što nam zakon dopušta i sve za što smo sposobni", poručio je Kasunić.

HAC nije jedini poslodavac koji primjenjuje indeksaciju plaća. U Hrvatskim cestama plaće se s inflacijom usklađuju jednom godišnje, a od iduće godine isto će pravo imati i radnici osječkog komunalnog poduzeća Unikom.

U HŽ Infrastrukturi dogovoreno je da će se, ako inflacija u listopadu na godišnjoj razini bude viša od 3,5 posto, otvoriti pregovori o povećanju plaća. Među jedinicama lokalne samouprave, indeksaciju plaća izborio je i sindikat u Gradu Rijeci.

Predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković smatra da je usklađivanje s inflacijom preduvjet za bilo kakve daljnje razgovore o povećanju plaća.

"To je prva pretpostavka da se cijela priča koja je izgubljena prošle godine prvo anulira, pa da se onda objektivno razgovara o povećanju osnovice ili drugih materijalnih prava koja će zaposleni doista i osjetiti", rekla je.

Školski sindikati također traže indeksaciju

Usklađivanje osnovice s inflacijom tražili su i školski sindikati tijekom posljednjih pregovora s ministrom financija, no njihov prijedlog zasad nije prihvaćen.

"Ministar je reagirao negativno, ali je ostavio mogućnost da se o tome ponovno razgovara kada se u rujnu ponovno sastanemo", rekao je predsjednik školskog sindikata Željko Stipić.

Ekonomski analitičar Velimir Šonje upozorio je da će predstojeći pregovori biti zahtjevni.

"Jako sam zabrinut po pitanju tih pregovora. Parlamentarni izbori su dosta daleko", poručio je.

Vlada je u međuvremenu poslala jasnu poruku o potrebi štednje na svim razinama državnih i javnih službi te zasad ne pokazuje namjeru odustati od takvog pristupa, što najavljuje zahtjevne pregovore sa sindikatima u mjesecima koji dolaze.