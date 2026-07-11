Tko u Zagrebu zarađuje gotovo 3900 eura mjesečno: Objavili podatke, jeste li među njima?

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za travanj iznosila je 1782 eura, a to je pad od 0,4 posto u odnosu na ožujak.

Prema podacima koje je objavio Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje to je ipak za 8,5 posto više nego u istom mjesecu lani.

Kada se pogleda na kojim se poslovima dobivaju najveće plaće, tada se vidi da su u travnju najviše zarađivali oni koji rade na poslovima vađenja sirove nafte i prirodnog plina. U tom je zanimanju prosječna plaća 3845 eura neto.

Najniže, pak, plaće imaju radnici u proizvodnji odjeće - prosijek je 1025 eura.

Prosječna neto plaća po satu u travnju iznosila je 10,01 eura, dok je prosječna bruto satnica bila 14,47 eura.

Podaci pokazuju i da je medijalna neto plaća u Zagrebu iznosila 1495 eura, što znači da je polovica zaposlenih primila manje, a polovica više od tog iznosa. Medijalna bruto plaća iznosila je 2102 eura.