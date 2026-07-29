Orlando Bloom (49) potpuno zaboravio Katy Perry: Ovako izgleda 20 godina mlađa koju sada ljubi

Čini se da je Orlando Bloom (49) potpuno okrenuo novu stranicu nakon prekida s Katy Perry (41). Holivudski glumac ovih je dana ponovno privukao pažnju javnosti nakon što je snimljen na odmoru u Italiji s 28-godišnjom švicarskom manekenkom Luisom Laemmel.

Bloom i Luisa uživali su na ekskluzivnoj plaži Alpemare u talijanskom Forte dei Marmiju, čiji je vlasnik slavni operni pjevač Andrea Bocelli. Paparazzi su ih snimili u usklađenim crnim kupaćim kostimima dok su se zajedno kupali, grlili i opušteno uživali u moru. Luisa se u jednom trenutku držala za glumca, a bliskim prizorima dodatno su potaknuli nagađanja o njihovoj vezi.

Foto: Photopress/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Ipak, ovo nije prvi put da su viđeni zajedno. Orlando i Luisa prvi su put privukli pažnju u veljači ove godine, kada su snimljeni kako ruku pod ruku napuštaju Super Bowl na stadionu Levi's u Santa Clari u Kaliforniji. Zajedno su stigli na utakmicu, a večer su proveli u VIP loži, gdje su se, prema tvrdnjama izvora, ponašali vrlo prisno.

Orlando Bloom, 49, and Swiss model Luisa Laemmel, 28, were spotted walking arm-in-arm as they left the big game at Levi’s Stadium in Santa Clara, Calif., on Sunday night. 👀 📸: BACKGRID pic.twitter.com/DFp2RaoBWb — Page Six (@PageSix) February 10, 2026

Njihova zajednička pojavljivanja nastavila su se i nakon Super Bowla. U ožujku su uživali na luksuznom putovanju u Švicarskoj, tijekom kojeg su boravili u Zürichu i odmarali u poznatom resortu na jezeru Lucerne. Navodno je Bloom tada upoznao i neke od Luisinih prijatelja i članova obitelji, što je dodatno potaknulo priče da njihov odnos postaje sve ozbiljniji. Sudeći prema najnovijim fotografijama iz Italije, Bloom i 21 godinu mlađa manekenka više se ne trude pretjerano skrivati koliko su bliski, no službena potvrda njihove veze još uvijek se čeka.

Podsjećamo, Orlando Bloom i Katy Perry bili su zajedno gotovo deset godina te su 2020. dobili kćer Daisy Dove. Njihov prekid potvrđen je prošlog ljeta, a bivši partneri ostali su u dobrim odnosima zbog zajedničkog roditeljstva.