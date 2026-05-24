Liječila je kožu kremama za ekcem i proživjela pakao: 'Tako sam umorna i sve me boli'

Ono što je trebalo izliječiti ekcem, na kraju joj je okrenulo život naglavačke. Sophie Purvis (37), iz Peterborougha u Britaniji danas upozorava na opasnosti dugotrajne upotrebe kortikosteroidnih krema nakon što je zbog njih završila s bolnim sindromom TSW. Koža je pekla, ljuštila se i svrbjela toliko da se, kako kaže, "ljuštila do kosti."

"Izgledalo je kao da gorim. Svako jutro bih se budila u lokvi vlastite mrtve kože," opisuje Sophie strašne simptome. Kortikosteroidne kreme koristila je od djetinjstva za uobičajeni ekcem i dugi niz godina su djelovale bez problema. No nakon 25 godina sve se promijenilo.

Liječnici su neprestano propisivali nove kreme

Prvo je došla suha i ljuskava koža, kasnije crveni osip, pukotine i krvarenje. Liječnici su naizmjence govorili o dermatitisu ili teškom ekcemu i propisivali nove kreme. No umjesto poboljšanja, njezina već napeta situacija pretvorila se u pakao.

"Bilo je kao da mi je u tijelu eksplodirao vulkan," prisjeća se ova mlada žena. Sophie je razvila simptome odvikavanja od lokalnih kortikosteroida (TSW), rijetku i iscrpljujuću reakciju koja se javlja zbog dugotrajne uporabe ovih krema.

Svrbež je bio toliko jak da si je razderala kožu do krvi i nije mogla spavati. "Bila sam kao hrskava pržena piletina," opisuje svoje stanje nakon što su joj slojevi kože doslovno otpali. Svaki dan je morala usisavati kožu s poda. "Bila je kao pijesak," dodaje Sophie.

Kad je pronašla kvržicu u dojci, prestravila se da ima rak. Srećom, biopsija je pokazala da je riječ o posljedici ekstremne upale i stalnog češanja.

Danas Sophie čeka na novu terapiju. "Sve mi je i dalje veliki problem i iskreno ne vidim izlaz iz ove situacije u skoroj budućnosti. "Tako sam umorna i sve me boli i osjećam da samo postojim, a ne živim, u nekom čudnom mjehuriću. Zaboravila sam kako je to živjeti normalno," kaže.

Sophie sada pokušava upozoriti druge koji također dugotrajno koriste kortikosteroide na opasnosti kojima se izlažu. "Ovo nije samo težak ekcem. Ljudi imaju pravo znati što se može dogoditi," poručuje.

