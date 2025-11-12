Zvuči nevjerojatno, ali problemi s kožom mogu biti rani znak upozorenja na mentalne probleme

Prema novoj španjolskoj studiji, kožna stanja poput osipa ili ekcema mogla bi signalizirati veći rizik od suicidalnih misli i depresije. Iako obavljaju različite funkcije, koža i mozak potječu iz istog embrionalnog sloja stanica u maternici, poznatog kao ektoderm.

Upravo je to zajedničko porijeklo potaknulo tim znanstvenika s Instituta za zdravstvena istraživanja Gregorio Marañón u Španjolskoj da istraže moguću vezu između mentalnih bolesti i kožnih problema.

Kožni simptomi kod pacijenata s psihozom

Istraživači su analizirali 481 pacijenta koji su doživjeli epizodu psihoze, poput gubitka kontakta sa stvarnošću, halucinacija i deluzija. Testiranjem je utvrđeno da je 14,5 posto ispitanika imalo dermatološke simptome kao što su osip, svrbež i fotosenzitivnost.

Zanimljivo je da je ovaj trend bio znatno izraženiji kod žena nego kod muškaraca (24 posto u odnosu na deset posto). Svi pacijenti su četiri tjedna primali terapiju antipsihoticima, nakon čega su ponovno procijenjeni njihovi parametri mentalnog zdravlja.

Povećan rizik od depresije i samoubojstva nakon liječenja

Nakon četverotjednog praćenja, pacijenti koji su uz psihozu imali i kožne probleme pokazali su znatno višu razinu depresije i rizika od samoubojstva.

Istraživanje je otkrilo da je čak 25 posto pacijenata s kožnim problemima imalo suicidalne misli ili pokušaje, u usporedbi sa samo sedam posto pacijenata bez dermatoloških simptoma.

"Nalazi sugeriraju da prisutnost dermatoloških problema ukazuje na povećan rizik od nepovoljnijih ishoda kod pacijenata nakon prve epizode psihoze.", izjavio je voditelj istraživanja, dr. Joaquín Galvañ.

Koža kao rani pokazatelj rizika

Znanstvenici ističu da bi se, ako se potvrdi, ovo otkriće moglo koristiti kao rani pokazatelj rizika za mentalno zdravlje, slično kao što krvni test može ukazati na veći rizik od raka ili bolesti srca.

"Već je poznato da između 30 i 60 posto ljudi s kožnim bolestima pokazuje psihijatrijske simptome. Mi smo odlučili sagledati stvari iz suprotnog smjera: imaju li ljudi s mentalnim problemima kožne bolesti i, ako da, može li nam to reći nešto korisno?" objasnio je dr. Galvañ.

Njihovi nalazi, predstavljeni na sastanku Europskog koledža za neuropsihofarmakologiju (ECNP) u Amsterdamu, sugeriraju da dermatološki simptomi mogu biti marker težine bolesti i lošijih kratkoročnih ishoda u ranim fazama psihoze, piše Daily Mail.

Veza još uvijek nije u potpunosti jasna

Iako razlog ove povezanosti ostaje nejasan, radna hipoteza istraživača je da leži u zajedničkom razvojnom porijeklu kože i neurološkog sustava.

"Koliko znamo, ovo je prva studija koja pokazuje ovu vezu kod pacijenata s psihozom, stoga su nam potrebne daljnje studije kako bismo potvrdili nalaze. Također moramo razumjeti primjenjuje li se ova veza i na niz drugih psihijatrijskih stanja, poput bipolarnog poremećaja, ADHD-a, anksioznosti ili depresije", dodao je dr. Galvañ.

Američka psihijatrijska udruga također napominje da postoje "brojne složene veze između kožnih i mentalnih stanja" te da više od trećine dermatoloških pacijenata ima psihološke probleme. Psorijaza, atopijski dermatitis i ekcem su među kožnim bolestima koje se najčešće povezuju s mentalnim poremećajima.

Ovo istraživanje otvara vrata novom pristupu u dijagnostici i liječenju, gdje bi dermatolozi i psihijatri mogli usko surađivati kako bi pacijentima pružili cjelovitu i pravovremenu skrb.

