Odnos roditelja i djeteta osnova je mentalnog zdravlja: Svaki trenutak ima iscjeljujuću snagu

Kad promatramo odnos roditelja i djeteta u prvim mjesecima života, svjedočimo nečemu univerzalnom. Način na koji se dijete smiruje na zvuk poznatog glasa, pogled koji traži oči roditelja, osmijeh koji se spontano uzvraća – svi ti trenuci čine temelj emocionalne veze. Upravo tada nastaje ono što nazivamo privrženost – osjećaj sigurnosti i povjerenja koji dijete nosi sa sobom kroz cijeli život.

No kako dijete raste, svakodnevica postaje sve složenija. Umor, posao, obveze i stres lako zasjene prirodnu povezanost koja je u početku bila spontana. Dijete postaje sve više ''svoje'' – s mislima, emocijama i ponašanjima koja ponekad odskaču od roditeljskih očekivanja. Upravo u tim trenucima nerazumijevanja i sukoba roditeljstvo prestaje biti instinkt i postaje vještina – vještina uspostavljanja ravnoteže između strukture i topline, granica i prihvaćanja, vodstva i razumijevanja.

Privrženost kao temelj otpornosti

Znanost već desetljećima potvrđuje: sigurna privrženost između djeteta i roditelja jedan je od najsnažnijih zaštitnih faktora mentalnog zdravlja. Dijete koje odrasta u okruženju u kojem zna da je voljeno i kada griješi, gdje su granice jasne, ali postavljene s poštovanjem prema njegovim potrebama, razvija samopouzdanje, emocionalnu stabilnost i empatiju.

Takva djeca lakše podnose frustracije, bolje reguliraju emocije i stvaraju kvalitetnije odnose s drugima. Sigurna privrženost ne znači da nema konflikta – već da u konfliktu postoji sigurnost da će odnos preživjeti, da će se nesporazumi ispraviti i da ljubav nije ugrožena.

Djeca uče kroz odnos, a ne kroz upute

Djeca ne usvajaju emocionalne obrasce kroz objašnjenja i savjete, nego kroz iskustvo odnosa. Način na koji se igramo s njima, tješimo ih kad su povrijeđena, kako reagiramo kad su ljuta ili prestrašena – sve to gradi djetetovu sliku o sebi i svijetu.

Igra pritom ima ključnu ulogu. Ona nije samo zabava – ona je jezik povezanosti. Kroz igru dijete najdublje doživljava sigurnost, bliskost i zajedništvo. To je prostor u kojem se emocije izražavaju slobodno, u kojem nema pogrešnih odgovora i gdje dijete uči da je voljeno upravo takvo kakvo jest.

Kada se povezanost naruši

Život donosi promjene – stres, razdvojenost, emocionalne poteškoće, traume. Kada se povezanost između roditelja i djeteta naruši, ona se ne može popraviti riječima, već ponovnim iskustvom sigurnosti. Upravo zato su pristupi koji koriste igru i aktivno uključuju roditelje od presudne važnosti u terapijskom radu s djecom.

Jedan od takvih pristupa je Theraplay® metoda – terapija igrom koja potiče povezanost, sigurnost i radost u odnosu roditelja i djeteta. Kroz jednostavne, strukturirane i zaigrane aktivnosti dijete ponovno doživljava osjećaj da je važno, viđeno i voljeno, dok roditelj uči kako kroz male geste i trenutke može mijenjati djetetov unutarnji svijet.

Theraplay pomaže roditeljima da se ponovno povežu sa svojom toplinom, spontanošću i emocionalnom dostupnošću – onim dijelovima sebe koji su ponekad izgubljeni u užurbanosti svakodnevice.

Odnos koji se gradi cijeli život

Odnos roditelja i djeteta ne gradi se jednom zauvijek. On se njeguje, obnavlja i ponovno otkriva – svakog dana, u malim trenucima bliskosti, smijeha i razumijevanja. I svaki taj trenutak ima iscjeljujuću snagu, jer upravo kroz njega dijete uči da nije samo i da svijet može biti sigurno mjesto.

Piše Ivana Garašić, klinička psihologinja