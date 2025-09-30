Prva konferencija “Praktičari za praktičare” – stručni skup posvećen primjeni znanja u praksi mentalnog zdravlja

U Zagrebu će se od 10. do 12. listopada 2025. održati prva konferencija “Praktičari za praktičare”, namijenjena stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja. Događaj će se održati u prostoru WESPA Business & Lounge | Green Gold i bit će dostupan isključivo u uživo formatu.

Nositelj organizacije je Udruga za logopedsku i psihološku podršku “Ježeva kućica”, uz partnere Bura savjetovanje, Centar Madrugada i EmotiCor. Konferencija je usmjerena na razmjenu praktičnih znanja, tehnika i alata u radu s klijentima, a namijenjena je psiholozima, psihoterapeutima, socijalnim radnicima, edukacijsko-rehabilitacijskim stručnjacima, logopedima, pedagozima, liječnicima, medicinskim sestrama te studentima navedenih struka.

Slogan “primijeni me” i sam naziv odražavaju fokus konferencije na razmjenu praktičnih znanja i vještina koje stručnjaci mogu neposredno primijeniti u radu s klijentima – svaki sudionik odlazi kući obogaćen barem jednom tehnikom, alatom ili uvidom koji može odmah primijeniti u svom radu, što doprinosi kvalitetnijoj podršci osobama kojima je pomoć potrebna. Poseban naglasak stavljen je na interdisciplinarnost, umrežavanje i unapređenje stručnih kompetencija koje omogućavaju izgradnju učinkovitije, humanije i održivije prakse u radu s ljudima.

Predavanja, radionice i okrugli stolovi u kojima će sudionici predstavljati konkretne primjere iz vlastite prakse biti će popraćena demonstracijom metoda kroz video snimke, transkripte ili izvedbu uživo s volonterima i grupama.

Teme uključuju rad s traumom i gubicima, psihološku podršku u kontekstu neplodnosti, korištenje ekspresivnih tehnika u savjetovanju te primjenu suvremenih pristupa trećeg vala kognitivno-bihevioralnih terapija u radu s djecom i odraslima.

Konferencija će biti prijavljena kao stručno usavršavanje Hrvatskoj psihološkoj komori, Hrvatskoj komori psihoterapeuta, Hrvatskoj komori socijalnih radnika, Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora, Hrvatskoj komori socijalnih pedagoga, Hrvatskoj liječničkoj komori te Hrvatskoj komori medicinskih sestara.

Pozvani predavači – istaknuti stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva

Program uključuje tridesetak predavanja i radionica uglednih predavača, među kojima su:

Prof. dr. sc. Lidija Arambašić – radionica “Zašto ne valjaju zašto-pitanja?”

– radionica “Zašto ne valjaju zašto-pitanja?” Dr. Tijana Mirović – predavanje “Praktičar u susretu s kompleksnom traumom”

– predavanje “Praktičar u susretu s kompleksnom traumom” Dr. sc. Velimir Dugandžić – predavanje “Sram kao kokreativni fenomen u psihoterapiji – relacijska gestalt perspektiva”

– predavanje “Sram kao kokreativni fenomen u psihoterapiji – relacijska gestalt perspektiva” Dr. sc. Saara Salo – radionica “Igra i zaigranost u psihoterapiji s djecom i obiteljima” – po prvi put gostuje u Hrvatskoj

Cjelokupni popis predavača i program dostupan je na: primijeni.me/program-i-govornici

Okrugli stolovi: aktualne teme iz prakse i života

Sudionici će imati priliku sudjelovati i u interaktivnim raspravama:

Mediji i mentalno zdravlje – o odgovornom pristupu medija promociji mentalnog zdravlja (sudionici: Nika Turković, Ivana Kekin, Ribafish).

– o odgovornom pristupu medija promociji mentalnog zdravlja (sudionici: Nika Turković, Ivana Kekin, Ribafish). Život u balansu: psihologija, poduzetništvo i majčinstvo – o izazovima i strategijama usklađivanja profesionalnih i obiteljskih uloga.

– o izazovima i strategijama usklađivanja profesionalnih i obiteljskih uloga. Moderni pristupi – neurodivergentnost u fokusu – o aktualnim izazovima dijagnostike i podrške osobama s ADHD-om i autizmom.

O predavačima nositeljima

Prof. dr. sc. Lidija Arambašić, psihologinja i (meta)supervizorica psihosocijalnog rada Foto: Primijeni.me

Prof. dr. sc. Lidija Arambašić, psihologinja i (meta)supervizorica psihosocijalnog rada. Istaknuta je stručnjakinja u području psihološke podrške, komunikacije i kriznih intervencija u Hrvatskoj. Tijekom više od 40 godina rada, oblikovala je generacije psihologa na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a i danas aktivno sudjeluje u edukaciji i superviziji stručnjaka. Na konferenciji "Praktičari za praktičare“, prof. dr. sc. Arambašić održat će radionicu „Zašto ne valjaju zašto-pitanja?“, usmjerenu na prepoznavanje i transformaciju obrasca komunikacije koji često ometa proces savjetovanja i podrške.

Dr. Tijana Mirović, psihoterapeutkinja, edukatorica, supervizorica i aktivistica Foto: Primijeni.me

Dr. Tijana Mirović je psihoterapeutkinja, edukatorica, supervizorica i aktivistica s više od 25 godina iskustva u radu s kompleksnom traumom. Dr. psihologije, akreditirana shema terapeutkinja (trenerica i supervizorica), CBT/REBT terapeutkinja i sistemska obiteljska terapeutkinja. Kroz predavanje “Praktičar u susretu s kompleksnom traumom” dr. Mirović će se posvetiti temi rada s osobama koje žive s posljedicama kompleksne traume (KPTSP-a). Govorit će o izazovima koje stručnjaci susreću, ali i o resursima i vještinama koje nam mogu pomoći da budemo podrška onima koji se suočavaju s kroničnim teškoćama u emocionalnoj regulaciji, problemima u odnosima i duboko ukorijenjenim osjećajem srama, krivnje i neuspjeha.

Dr. sc. Velimir Dugandžić, certificirani gestalt psihoterapeut i supervizor Foto: Primijeni.me

Dr. sc. Velimir Dugandžić, certificirani gestalt psihoterapeut i supervizor, licencirani supervizor u psihosocijalnom radu (HDSOR), trener s međunarodnim iskustvom s Europskim certifikatom iz psihoterapije (EAP) U svojoj praksi djeluje kao trener, supervizor i voditelj edukacijskih grupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Suosnivač je Centra IGW Zagreb – Gestalt Centra Zagreb u kojem su se stvorile generacije gestalt terapeuta te bivši predsjednik Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske. Na konferenciji "Praktičari za praktičare“ dr. sc. Velimir Dugandžić održat će predavanje na temu: „Sram kao kokreativni fenomen u psihoterapiji – relacijska gestalt perspektiva“.

Dr. sc. Saara Salo, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja Foto: Primijeni.me

Dr. sc. Saara Salo klinička je psihologinja i licencirana psihoterapeutkinja (obiteljska terapija i emocionalno usmjerena terapija za parove), trenerica i supervizorica za Theraplay, trenerica za MBT-F (Mentalizacijski utemeljeni tretman za obitelji) te trenerica programa Nurture and Play. Trenerica je i supervizorica različitih metoda i intervencija (MIM/DEIS, Emotional Availability Scales, Theraplay, MBT-F), kako u Finskoj tako i na međunarodnoj razini. Na konferenciji "Praktičari za praktičare“ održat će radionicu „Igra i zaigranost u psihoterapiji s djecom i obiteljima“, u kojoj će po prvi put u Hrvatskoj predstaviti teorijsku osnovu kao i konkretne načine za implementaciju, s posebnim naglaskom na zaigranost temeljenu na privrženosti.