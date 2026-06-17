Emma McCaffrey (48), osobna trenerica iz engleskog grada Winchester, vodila je uspješan posao pomažući svojim klijentima. Međutim, u ranim 40-ima suočila se s nizom iscrpljujućih simptoma koji su joj značajno narušili kvalitetu života.

Intenzivno noćno znojenje, kognitivna magla i valunzi postali su njezina svakodnevica, negativno utječući na njezin posao, što ju je na kraju prisililo na značajno smanjenje radnog tjedna s 15 sati na samo 90 minuta, piše Mirror.

Mislila je da ima rak

Prvi simptomi bili su toliko alarmantni da je Emma odmah pomislila na najtežu dijagnozu. "Počela sam imati vrlo intenzivna noćna znojenja i mislila sam da je rak. Bilo je to iznimno uznemirujuće iskustvo", iskreno je ispričala za britanske medije.

Njezina svakodnevica postala je opterećena kognitivnom maglom, zaboravnošću, vrtoglavicom i iznenadnim promjenama raspoloženja. Ubrzo su se pojavili i fizički simptomi.

"Zglobovi su me boljeli zbog nedostatka estrogena, a ja sam mislila da je to zato što radim previše čučnjeva", objašnjava. Svaki novi simptom povećavao je njezinu nesigurnost, a tada još nije bila svjesna da su svi ti naizgled nepovezani problemi povezani s jednim stanjem – perimenopauzom.

Simptomi menopauze

Za osobu čiji posao ovisi o energiji i koncentraciji, ovi su simptomi bili pogubni. Emma, vlasnica online fitness platforme, ubrzo je shvatila da njezino stanje izravno utječe na sposobnost obavljanja posla.

"Postala sam svjesna da to utječe na moj rad kad sam postala zaboravna. Usred rečenice, točno bih znala što želim reći, a onda bih odjednom zaboravila. I za živu glavu se ne bih mogla sjetiti. Podučavanje je poput nastupa, morate biti na razini. Stojite ispred ljudi i vi ste stručnjak, a onda zaboravite što govorite", opisuje.

Bolni zglobovi dodatno su narušili njezino samopouzdanje jer je počela sumnjati u vlastitu tehniku. Opterećenje koje je kao majka i uspješna poduzetnica ionako nosila, postalo je neizdrživo.

"Mentalni teret je ionako ogroman, a onda zbog nedostatka estrogena počnete gubiti konce. Morala sam smanjiti radno vrijeme s 15 sati na 90 minuta. Jednostavno sam postala preumorna, bilo je previše", dodaje.

Važnost podrške u radnom okruženju

Unatoč poteškoćama, Emma je odlučila otvoreno govoriti o svom iskustvu. Svojim je klijenticama govorila o menopauzi, shvativši koliko je važno destigmatizirati tu temu.

"Toliko je simptoma, a opet toliko žena ne zna da menopauza utječe na njih. Žene jednostavno ne povezuju sve te simptome", ističe. Sada, uz pomoć hormonske nadomjesne terapije (HNT), zalaže se za veće razumijevanje, posebice u poslovnom svijetu. Smatra da poslodavci moraju bolje shvatiti kroz što prolaze žene u menopauzi.

"Mislim da bi poslodavci trebali imati razumijevanja. Važno je educirati radno okruženje i ne biti pokroviteljski. Neke žene prođu kroz menopauzu bez problema, a različitim ljudima trebaju različite stvari", napominje.

Ona ističe da tvrtke gube izniman talent i dragocjeno iskustvo ako dopuste da se žene u 40-ima, 50-ima i 60-ima osjećaju isključeno ili zanemareno. "Žene u srednjim godinama imaju jako puno toga za ponuditi. Ne želite da se takvo životno iskustvo jednostavno izgubi i ode s radnog mjesta", naglašava.

"Potičem ih da prate kroz što tijelo prolazi, povedu nekoga kao podršku liječniku, zapišu pitanja i imaju ideju što žele postići", savjetuje. "Zašto bismo patile? Ionako upravljamo s toliko toga istovremeno. Ovdje se radi o kvaliteti svakog dana i mogućnosti da uživamo u onim malim, lijepim trenucima", zaključuje.

POGLEDAJTE GALERIJU