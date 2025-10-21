Ne da vam se vježbati po hladnoći? Trenerica objasnila kako se motivirati i ostati aktivan

Stigla je jesen, a s njom i kraći dani koji nas često mame da ostanemo u toplom krevetu umjesto da se pokrenemo. Ako vam je teško pronaći motivaciju za vježbanje tijekom tmurnijih mjeseci, niste jedini. Ipak, kako ističe osobna trenerica Sarah Campus za magazin HELLO!, redovita tjelesna aktivnost ključna je za dobro raspoloženje i opće zdravlje.

U nastavku donosimo jednostavne i učinkovite savjete kako uvesti više kretanja u svakodnevicu i ostati sigurni dok vježbate na otvorenom.

Započnite dan laganim pokretom

Mračna jutra mogu biti demotivirajuća, no dan je lakše započeti uz malo aktivnosti. Sarah savjetuje da dan započnete laganim jutarnjim razgibavanjem kako biste probudili tijelo i potaknuli lučenje endorfina, hormona sreće.

"Dovoljno je tri do pet minuta istezanja ili nježne sekvence joge odmah nakon buđenja da biste tijelu dali znak da je dan počeo", kaže Sarah.

Osim toga, predlaže pretvaranje kućanskih poslova u mini treninge: energično usisavajte, radite čučnjeve dok slažete rublje ili se podižite na prste dok perete zube. "Ubacite i plesne pauze! Pustite omiljenu pjesmu i zaplešite – dvije do tri pjesme dnevno značajno doprinose ukupnoj aktivnosti i podižu raspoloženje."

Kratke pauze za kretanje tijekom dana

Kako biste održali energiju i dobro raspoloženje, postavite si podsjetnik da se svakih sat vremena ustanete i krećete, makar na samo dvije minute. Prošećite po sobi, istegnite ruke iznad glave ili marširajte u mjestu.

Foto: Pexels

"Ovi kratki intervali kretanja se zbrajaju", napominje Sarah. Iskoristite telefonske pozive ili kraće sastanke za šetnju umjesto sjedenja, čak i ako je to samo unutar doma. Čak i vježbe istezanja na stolici, poput kruženja ramenima, sjedećih rotacija trupa i istezanja nogu, mogu poboljšati cirkulaciju i smanjiti ukočenost.

Prilagodite rutinu i okruženje

Čak i kratka, desetominutna šetnja na svježem zraku može pomoći u borbi protiv negativnih učinaka smanjenog dnevnog svjetla – samo se toplo odjenite. Za dane kada vam se ne izlazi, stvorite naviku vježbanja kod kuće. To može biti online trening snage, kardio, joga ili pilates.

"Pripremite si prostor u domu gdje držite prostirku: to će smanjiti otpor prema početku vježbanja", savjetuje trenerica. Možete se istezati ili raditi vježbe s elastičnim trakama čak i dok gledate televiziju. Također, tijekom dana držite zavjese širom otvorene ili koristite jače osvjetljenje kako biste podigli razinu energije.

Sigurnost na prvom mjestu kod vježbanja na otvorenom

Ako se odlučite za vježbanje na otvorenom u mraku, sigurnost mora biti prioritet. Fokusirajte se na to da budete vidljivi, utopljeni i dostupni.

"Želite biti viđeni. Nosite svijetlu, reflektirajuću odjeću u slojevima prilagođenim vremenskim uvjetima i obuću koja se ne kliže. Preporučujem da se zagrijete unutra prije izlaska van, pogotovo ako je hladno, kako biste pripremili tijelo i smanjili rizik od ozljeda. Nakon treninga obavezno se istegnite kako biste izbjegli ukočenost", naglašava Sarah.

Foto: Pexels

Ključni savjeti za sigurnost

Sarah ističe da kod treninga vani trebate pridržavati sljedećeg:

Držite se dobro osvijetljenih i poznatih staza. Obavijestite nekoga o svojoj ruti i očekivanom vremenu povratka. Nosite napunjen mobitel kako biste bili dostupni. Budite svjesni svoje okoline i izbjegavajte korištenje slušalica na najjačoj glasnoći. Hidrirajte se – mišići trebaju vodu i po hladnom vremenu. Slušajte svoje tijelo. Ako osjetite vrtoglavicu, hladnoću ili preveliki umor, vratite se kući i odmorite.

Kako zadržati motivaciju?

Potpuno je razumljivo da motivacija za vježbanjem opada tijekom hladnijih mjeseci. Ipak, Sarah ističe da uz nekoliko jednostavnih promjena u načinu razmišljanja možete ostati dosljedni svojoj rutini.

"Usredotočite se na osjećaj koji vam vježbanje pruža, a ne samo na izgled. Razmislite o svom 'zašto' – zašto vježbate? Kako se osjećate nakon treninga? Sjetite se da je i najmanji pokret dovoljan da vaše tijelo preplave hormoni dobrog raspoloženja", poručuje.

Birajte aktivnosti u kojima zaista uživate i neka budu kratke i izvedive kako ih ne biste doživljavali kao obavezu. Stvorite ugodnu rutinu: toplo osvjetljenje, dobra glazba, udobna sportska odjeća, i neka postane dio vaše svakodnevice, poput pranja zubi. Zapamtite, i deset minuta se računa, a dosljednost je važnija od intenziteta.

Na kraju, najvažnije je biti blag prema sebi. Motivacija prirodno varira i to je u redu. Sjetite se da je važno samo pojaviti se, čak i na kratko. Održavanje kontinuiteta, a ne težnja savršenstvu, ključ je za očuvanje zdravih navika tijekom cijele godine.

