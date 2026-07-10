Mladi Mjesec donosi promjene: Ovi znakovi će konačno riješiti stare probleme i krenuti dalje

Sredinom srpnja 2026. godine očekuje nas jedan od emocionalno najtransformativnijih lunarnih događaja godine. Mladi Mjesec, koji će se 14. srpnja pojaviti u osjetljivom i njegujućem znaku Raka, otvara vrata novim počecima, potiče emocionalno iscjeljenje i snažno usmjerava našu pažnju na obiteljske odnose i osjećaj sigurnosti.

Dok će energiju ovog moćnog Mjeseca osjetiti svi, četiri horoskopska znaka naći će se u središtu kozmičkih zbivanja, suočeni s prilikom za temeljitu unutarnju i vanjsku transformaciju.

Što donosi Mladi Mjesec u znaku Raka?

Mladi Mjesec sam po sebi simbolizira nove početke i idealno je vrijeme za postavljanje namjera za nadolazeći lunarni ciklus. No, kada se on dogodi u znaku Raka, kojim vlada upravo Mjesec, njegova energija postaje iznimno snažna i intimna.

Rak je arhetip majke, doma i korijena, stoga će teme poput sigurnosti, pripadnosti i obiteljske povijesti biti u prvom planu. Ova lunacija nas poziva da se okrenemo prema unutra, osluhnemo svoje najdublje potrebe i preispitamo temelje na kojima gradimo svoj život.

Ove godine situaciju dodatno produbljuje činjenica da će se Mjesec i Sunce naći u konjunkciji s retrogradnim Merkurom, također u Raku.

To znači da novi počeci neće doći iznenada, već kroz proces dubokog promišljanja i vraćanja u prošlost. Sjećanja, potisnute emocije i neriješeni obiteljski odnosi mogli bi isplivati na površinu, ne kako bi nas opteretili, već kako bi nam pružili priliku da ih iscijelimo i oslobodimo se tereta koji smo nesvjesno nosili.

To je prag na kojem pogled unatrag zapravo postaje pogled u budućnost.

Foto: ChatGPT

Znakovi u središtu kozmičke pozornosti

Iako će svi znakovi imati priliku iskoristiti ovu energiju za postavljanje namjera vezanih za dom i emocionalnu dobrobit, četiri znaka zodijaka doživjet će najintenzivniji utjecaj.

Rak: Vrijeme je za potpuni osobni preporod

Za pripadnike znaka raka, ovo je bez sumnje najvažniji astrološki trenutak u godini. Mladi Mjesec u vlastitom znaku donosi im priliku za potpuni osobni "reset".

Ovo je vrijeme kada mogu iznova definirati tko su, što žele i kamo idu. Svemir ih u potpunosti podržava u postavljanju hrabrih i ambicioznih ciljeva, bilo da se radi o promjeni izgleda, pokretanju novog projekta ili jednostavno usvajanju novog, samopouzdanijeg stava.

Emocionalno iscjeljenje sada je duboko i temeljito, a odnosi postaju ispunjeniji i iskreniji. Neočekivane prilike, posebice u karijeri, mogu se pojaviti kao izravan rezultat ovog unutarnjeg preobražaja. Rakovima se savjetuje da vjeruju svojoj intuiciji i hrabro zakorače u novo poglavlje.

Ovan: Intimni svijet doma i obitelji

Energični ovnovi svoj će fokus s vanjskih ambicija morati preusmjeriti na unutarnji svijet. Mladi Mjesec u Raku aktivira njihovu četvrtu kuću - polje doma, obitelji i najdubljih emocija.

Javit će se snažna potreba za stvaranjem sigurnog i mirnog okruženja. Obiteljski razgovori mogli bi donijeti dugo očekivano razrješenje starih napetosti, dok bi promjene u domu, poput preuređenja ili preseljenja, mogle stvoriti osjećaj stabilnosti za kojim žude.

Karijera ostaje važna, ali ključ uspjeha u ovom razdoblju leži u pronalaženju ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Ovo je vrijeme za emocionalnu iskrenost, jačanje veza s voljenima i posvećivanje pažnje vlastitim potrebama.

Vaga: Preispitivanje karijere i javnog imidža

Za vage, ovaj Mladi Mjesec osvjetljava njihovu desetu kuću karijere, statusa i javnog života. Ovo je razdoblje kada će se zapitati jesu li njihovi profesionalni ciljevi uistinu usklađeni s njihovim unutarnjim vrijednostima.

Možda će osjetiti da je vrijeme za promjenu smjera ili za unošenje više suosjećanja i intuicije u svoje poslovne odluke. Energija raka potiče ih da preispitaju svoju ulogu u javnosti i definiraju uspjeh prema vlastitim, a ne tuđim mjerilima.

Mogu se pojaviti prilike za preuzimanje liderske uloge, no one će zahtijevati emocionalnu zrelost. Vage koje su marljivo radile mogle bi dobiti zasluženo priznanje, ali pravi je cilj izgraditi karijeru koja hrani dušu.

Foto: ChatGPT

Jarac: Novi počeci u partnerskim odnosima

Kao znak suprotan Raku, jarac će utjecaj ovog Mladog Mjeseca osjetiti najsnažnije u području odnosa i partnerstva. Aktivirana je njihova sedma kuća, što označava idealno vrijeme za nove početke u ljubavi, ali i u poslovnim partnerstvima.

Bilo da se radi o produbljivanju postojeće veze, ulasku u novu romansu ili sklapanju važnog poslovnog saveza, ključ je u suradnji i emocionalnoj otvorenosti.

Jarčevi, inače poznati po svojoj suzdržanosti, bit će potaknuti da pokažu svoju ranjivu stranu. Iskreni razgovori o potrebama i očekivanjima mogu transformirati odnose i postaviti ih na zdravije temelje. Konkurencija sada ustupa mjesto suradnji, a najveće nagrade dolaze kroz zajedništvo.