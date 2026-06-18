Počinje vladavina rakova, ujedno i najemotivniji period godine: Ova četiri znaka su na udaru

S dolaskom ljetnog solsticija, 21. lipnja 2026. godine, Sunce ulazi u vodeni znak Raka, otvarajući astrološko poglavlje koje će trajati sve do 22. srpnja.

Nakon užurbanog i mentalno poticajnog perioda blizanaca, slijedi vrijeme povratka sebi, usporavanja i posvećivanja onome što je uistinu važno: domu, obitelji i emocionalnoj sigurnosti.

Iako će energiju raka osjetiti svi, astrolozi ističu kako će četiri znaka Zodijaka proći kroz najintenzivnije transformacije.

Povratak korijenima i emocionalna iskrenost

Energija raka, kojom vlada Mjesec, poziva nas da se okrenemo unutarnjem svijetu. Ona je arhetip majke i doma - graditeljica temelja koji nas štite.

Ovo nije pasivna, već kardinalna energija koja aktivno inicira promjene. Umjesto da čekamo, pozvani smo svjesno graditi osjećaj sigurnosti i postavljati granice.

Ovo razdoblje, kako objašnjavaju moderni astrološki pristupi, nije samo vrijeme za udobnost doma, već ključan prozor za suočavanje s dubokim obrascima i iscjeljivanje.

Sezona raka 2026. bit će posebno naglašena zbog nekoliko planetarnih događaja. Krajem lipnja očekuje nas retrogradni Merkur u Raku, koji će na površinu izvući stare uspomene i obiteljske teme.

Istovremeno, pun Mjesec u Jarcu 29. lipnja stvorit će tenziju između privatnog i javnog, tjerajući nas da pronađemo ravnotežu. Poruka je jasna: da bismo izgradili stabilan vanjski život, moramo prvo popraviti nestabilnosti u privatnom.

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Rak: Vrijeme za osobni preporod

Za same rakove, ovo je razdoblje svojevrsnog solarnog povratka i osobnog preporoda. Sa Suncem u njihovom znaku, osjetit će snažan priljev nove energije i samopouzdanja.

Godina 2026. ionako je za njih ključna, jer uče kako svoju urođenu osjetljivost pretvoriti u najveću snagu. Mnogi će osjetiti potrebu da redefiniraju tko su i kamo idu. Jupiter, planet ekspanzije, završava svoj boravak u Raku krajem lipnja, dajući im posljednji vjetar u leđa za rast.

Ovo je idealno vrijeme za pokretanje novih projekata, ali i za postavljanje granica. Lekcija sezone je prestati umanjivati vlastite potrebe radi tuđe ugode i hrabro zakoračiti u novo poglavlje.

Ovan: Introspekcija i fokus na obiteljske temelje

Uvijek aktivni ovnovi tijekom vladavine raka bit će primorani usporiti i usmjeriti energiju prema unutra. Sunce obasjava njihovu četvrtu kuću horoskopa, koja vlada domom, obitelji i privatnim životom.

Ovo razdoblje može biti izazovno jer ih tjera da se suoče s onim što se događa "iza kulisa". Obiteljske dinamike ili potisnute uspomene sada će tražiti njihovu pažnju.

Astrolozi savjetuju da iskoriste ovo vrijeme za emocionalno iscjeljivanje i postavljanje stabilnijih temelja. Shvatit će da uspjesi ne znače mnogo ako se iznutra osjećaju nemirno. Snaga nije samo u kretanju naprijed; ponekad je najveća snaga stvoriti sigurno utočište.

Foto: ChatGPT

Vaga: Preispitivanje karijere i javnog imidža

Za vage, sezona raka stavlja u fokus njihovu desetu kuću karijere i javnog života. Ovo bi mogao biti važan period za profesionalni rast, jer bi njihov trud mogao biti prepoznat.

Moguće su pohvale, napredovanja ili nove ponude. Međutim, ovaj tranzit donosi i duboka preispitivanja. Vage će se zapitati donosi li im uspjeh kojem teže istinsko emocionalno zadovoljstvo.

Mnogi će shvatiti da njihov javni imidž nije u skladu s privatnim potrebama. Ključna lekcija je prestati graditi život koji izvana izgleda savršeno, ali iznutra stvara težinu. Uspostavljanje ravnoteže između ambicija i blagostanja bit će primarni zadatak.

Jarac: Partnerstva i odnosi pod povećalom

Kao znak nasuprot Raku, jarčevi će osjetiti ovaj utjecaj najizravnije, i to u području partnerstva. Sunce aktivira njihovu sedmu kuću, potičući ih da preispitaju sve ključne veze, od romantičnih do poslovnih.

Ovo je vrijeme kada će se odnosi koji nemaju čvrste emocionalne temelje naći na kušnji, dok će se oni stabilni moći dodatno produbiti. Važni razgovori i odluke o budućnosti su neizbježni.

Pun Mjesec u njihovom znaku 29. lipnja donijet će kulminaciju i trenutak istine. Lekcija za jarčeve je naučiti kako se povezati s drugima na dubljoj razini bez gubitka vlastitih granica i spoznati da ne moraju sve nositi sami.