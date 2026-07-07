Dvostruka retrogradnost udara na najjače: Ovi znakovi morat će se suočiti sa bolnom istinom

Srpanj 2026. godine na astrološkom nebu donosi rijedak i intenzivan kozmički ples koji će mnogima prodrmati temelje. U razdoblju od 7. do 24. srpnja dogodit će se preklapanje dviju snažnih retrogradnosti: Merkur, planet komunikacije, kretat će se unatrag kroz osjetljivog Raka, dok će se Neptun, vladar snova i iluzija, nalaziti u retrogradnom hodu u vatrenom Ovnu.

Ovaj nebeski sudar stvara snažno polje introspekcije, zbunjenosti i emocionalnog čišćenja, a prema astrološkim tumačenjima, donosi specifične izazove, pa i prave "katastrofe", za četiri znaka Zodijaka koji će se naći na izravnom udaru ove kozmičke oluje.

Što donosi dvostruka retrogradna energija?

Da bismo razumjeli dubinu ovog razdoblja, važno je promotriti utjecaj svakog planeta zasebno. Retrogradni Merkur, fenomen koji se događa tri do četiri puta godišnje, poznat je po usporavanju komunikacije, tehnološkim problemima i vraćanju tema iz prošlosti.

Kada se nađe u znaku Raka, od 29. lipnja do 24. srpnja, njegov utjecaj postaje duboko osoban i emotivan. Fokus se s logike prebacuje na osjećaje, sjećanja i neriješene obiteljske odnose.

Stari razgovori, potisnute emocije i nostalgija izranjaju na površinu, tražeći da se s njima konačno suočimo. Ovo nije vrijeme za donošenje ishitrenih odluka, već za pažljivo slušanje unutarnjeg glasa.

Istovremeno, retrogradni Neptun u Ovnu, koji traje od 7. srpnja do 12. prosinca, donosi potpuno drugačiju, ali jednako moćnu energiju.

Neptun je planet koji vlada snovima, duhovnošću, ali i obmanama. Dok se kreće direktno, on često zamagljuje stvarnost, dopuštajući nam da živimo u idealiziranim svjetovima. No, kada krene unatrag, ta se magla počinje dizati.

Neptunova retrogradnost ne stvara konfuziju, već otkriva gdje je ona već postojala. U znaku Ovna, koji simbolizira identitet i osobnu volju, ovaj tranzit nas tjera da se zapitamo tko smo zapravo i za što se borimo. Iluzije o nama samima i našim ciljevima počinju se rušiti.

Kada se ova dva utjecaja spoje, stvara se period u kojem se emocionalna prošlost sudara s krizom identiteta. Merkur nas vuče natrag u sigurne, ali često bolne luke sjećanja, dok nas Neptun tjera da preispitamo same temelje svoje stvarnosti. To je vrijeme kada laži, bilo da smo ih govorili sebi ili drugima, više ne mogu opstati.

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Četiri znaka na izravnom udaru kozmičkih sila

Iako će svi osjetiti ovu promjenu, četiri znaka naći će se u epicentru transformacije, suočavajući se s dubokim unutarnjim i vanjskim izazovima.

Ovan: Kriza identiteta i obiteljski nemir

S retrogradnim Neptunom u vlastitom znaku, ovnovi će se osjećati kao da su izgubili kompas. Smjer koji im se do jučer činio jasnim i ispravnim odjednom postaje maglovit, a samopouzdanje koje ih inače krasi moglo bi ozbiljno oslabjeti.

Preispitivat će svaku svoju odluku, pitajući se jesu li njihove ambicije zaista njihove ili samo odraz tuđih očekivanja. Kao da to nije dovoljno, retrogradni Merkur u Raku pogađa njihovo polje doma i obitelji.

Neriješeni odnosi s roditeljima, stare obiteljske tajne ili potisnute frustracije izbijat će na površinu. Njihova prirodna impulzivnost mogla bi dodatno zakomplicirati situaciju, jer će nepromišljene riječi imati veću težinu no ikad.

Ovo je za ovnove lekcija o strpljenju i iskrenom suočavanju s vlastitim ranjivostima.

Rak: Emocionalna bura i preispitivanje karijere

Retrogradni Merkur u vlastitom znaku stavlja rakove u središte zbivanja. Njihov unutarnji svijet bit će iznimno aktivan, a emocije koje su dugo potiskivali sada će tražiti svoj glas.

Osjećat će se kao da se trebaju ponovno "izmisliti", ali proces neće biti lak. Istovremeno, retrogradni Neptun snažno pogađa njihovo polje karijere i javnog života. Posao koji im je donosio sigurnost odjednom može djelovati isprazno, a profesionalni ciljevi za koje su naporno radili mogli bi izgubiti smisao.

Mnogi rakovi zapitat će se je li to zaista put kojim žele ići ili su samo slijedili put manjeg otpora. Ovo je razdoblje duboke reevaluacije životnog poziva, a odluke donesene pod ovim utjecajem mogle bi im trajno promijeniti smjer.

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Djevica: Gubitak kontrole i financijska nesigurnost

Za djevice, kojima vlada Merkur, svaka njegova retrogradnost donosi dozu kaosa. Poznate po svojoj organiziranosti i potrebi za kontrolom, osjećat će se kao da im tlo izmiče pod nogama.

Planovi će se komplicirati, a situacije za koje su mislile da su davno riješene ponovno će se pojaviti, poput starih dugova ili nedovršenih projekata.

Retrogradni Neptun u Ovnu dodatno komplicira stvari, unoseći konfuziju u polje partnerstva i zajedničkih resursa. Mogući su financijski nesporazumi, skriveni troškovi ili problemi vezani uz nasljedstvo i tuđi novac.

Djevice će biti prisiljene preispitati kompromise koje su radile u odnosima i naučiti postaviti jasnije granice, kako emocionalne tako i financijske.

Ribe: Rušenje iluzija i potraga za istinom

Kao znak kojim vlada Neptun, ribe će najintenzivnije osjetiti njegov retrogradni hod. Ovo je za njih ključno razdoblje unutarnjeg čišćenja, tijekom kojeg će bolno jasno vidjeti gdje su uzalud trošile svoju energiju i emocije.

Mnoge ribe shvatit će da su predugo idealizirale ljude i situacije, odbijajući vidjeti istinu koja im je bila pred očima. Retrogradni Merkur u Raku, srodnom vodenom znaku, dodatno pojačava njihovu osjetljivost i vraća sjećanja na stara razočaranja.

Iako će ovaj period biti emocionalno iscrpljujuć, on je ujedno i dar. Pruža im priliku da odbace iluzije koje su im služile kao bijeg od stvarnosti i konačno izgrade život na temeljima istine i autentičnosti.