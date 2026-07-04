Retrogradni Neptun donosi potpuni kolaps: Ova četiri znaka čeka suočavanje sa surovom istinom

Početkom srpnja 2026. godine ulazimo u jedno od astrološki najsuptilnijih, ali i najsnažnijih razdoblja godine. Planet snova, iluzija i duhovne svijesti, Neptun, započinje svoj retrogradni hod 7. srpnja u vatrenom znaku Ovna, gdje će boraviti sve do 12. prosinca.

Ovaj dugi, petomjesečni tranzit donosi period duboke introspekcije, emocionalne konfuzije, ali i izvanredne jasnoće. Ako ste se već osjećali zbunjeno, osjetljivije ili ste primijetili da vam je intuicija pojačana, niste to umislili.

Magla se polako diže, otkrivajući istine koje smo možda dugo ignorirali, a četiri horoskopska znaka naći će se u samom središtu ove kozmičke oluje.

Što zapravo znači kada Neptun krene unatrag?

U astrologiji, Neptun vlada našim snovima, podsviješću, kreativnošću i duhovnom potragom. Kada se kreće direktno, njegova energija može zamagliti granice između stvarnosti i mašte, često bojeći našu percepciju idealizmom i nerealnim nadama.

On je slikar koji stvarnosti dodaje ružičaste tonove. Međutim, kada krene retrogradno, taj proces se preokreće. Iluzije koje je stvorio počinju se topiti, a mi smo pozvani da se suočimo sa stvarnošću kakva jest, bez uljepšavanja.

Važno je razumjeti da retrogradni Neptun ne stvara konfuziju, on je samo otkriva. On osvjetljava područja našeg života u kojima smo već bili nejasni, gdje smo se zavaravali ili izbjegavali suočiti s istinom.

Ovaj petomjesečni astrološki tranzit pojačava emocionalnu osjetljivost, intuiciju i čini snove življima, kao da nam naša podsvijest pokušava poslati važne poruke. To nije kaotična energija, već energija pročišćenja koja nas tjera da se okrenemo unutra i potražimo odgovore u sebi.

Foto: ChatGPT

Herojska potraga u znaku Ovna

Ove godine, Neptun se retrogradno kreće kroz Ovna, prvi znak Zodijaka, koji simbolizira akciju, identitet, hrabrost i borbu. Nakon što je više od desetljeća proveo u sanjivim Ribama (od 2011. do 2026.), unoseći u kolektivnu svijest teme duhovnosti, empatije i iscjeljenja, njegov ulazak u Ovna označava radikalnu promjenu energije.

Neptunov san u Ovnu je san o herojskom djelovanju, o pravednoj borbi i duhovnoj slavi. To je vizija "marširanja u pakao za nebeski cilj".

No, svaki san ima i svoju sjenu. U Ovnu, tamna strana Neptuna je iluzija o vlastitoj nepogrešivosti, opasnost od samozavaravanja i zlikovac koji se prerušava u heroja. Upravo će ova dinamika biti ključna tijekom retrogradnog perioda.

Bit ćemo prisiljeni preispitati za što se borimo, tko smo mi zapravo i jesu li naši ciljevi utemeljeni na istini ili na velikoj iluziji.

Četiri znaka na velikoj kušnji

Iako će svi osjetiti ovaj utjecaj, četiri znaka naći će se na prvoj liniji kozmičkih promjena. Njihov put u sljedećih pet mjeseci bit će obilježen dubokim preispitivanjima i ključnim životnim odlukama.

Ovan: Suočavanje s vlastitim odrazom

S Neptunom u vašem znaku, vi ste, ovnovi, u epicentru transformacije. Ovaj period donosi snažan pritisak na vaš osobni identitet, samopouzdanje i sve ono što ste do sada gradili. Mogli biste se osjećati izgubljeno, kao da se tlo pod vašim nogama ljulja, a smjer u kojem ste se kretali odjednom postaje nejasan.

Retrogradni Neptun poljuljat će vaš ego i natjerati vas da se zapitate: "Tko sam ja bez svojih bitaka i pobjeda?". Ovo je vrijeme kada ćete morati naučiti strpljenje, vještinu koja vam prirodno ne dolazi lako.

Osjećat ćete se kao da ste u neprestanoj borbi sa samima sobom i autoritetima, ali stvarni izazov je zaustaviti se i iskreno pogledati u sebe.

Rak: Preispitivanje karijere i životnog poziva

Za osjetljive rakove, utjecaj retrogradnog Neptuna najsnažnije će se osjetiti na polju karijere i javnog imidža. Vaši dosadašnji profesionalni ciljevi mogli bi izgubiti smisao, a posao koji vam je nekada pružao sigurnost sada se može činiti ispraznim.

Mnogi od vas osjetit će snažan "viši poziv" i poriv da napuste sigurne luke kako bi slijedili svoju duhovnu viziju. Izazov će biti kako tu viziju pretvoriti u održivu karijeru, a da se ne izgubite u nerealnim snovima.

Neptun će pojačati vašu osjetljivost i emocionalni umor, tjerajući vas da redefinirate što za vas uistinu znači uspjeh.

Foto: ChatGPT

Vaga: Test istine u partnerskim odnosima

Vage, poznate po svojoj težnji za harmonijom, bit će natjerane da se suoče s disharmonijom koju su možda dugo ignorirale. Retrogradni Neptun stavlja vaše partnerske odnose pod mikroskop, donoseći godinu velikih testova.

Iluzije o partneru ili samoj vezi počet će se raspršivati, a vi ćete se morati suočiti s istinom, koliko god ona bila neugodna. Planetarni pritisci razotkrit će je li vaša veza temeljena na istinskoj predanosti i ljubavi ili je preživljavala na nadi, idealizaciji i izbjegavanju sukoba.

Ovo je prilika da skinete ružičaste naočale i izgradite odnos na iskrenijim i čvršćim temeljima.

Jarac: Potraga za čvrstim tlom pod nogama

Disciplinirani jarčevi suočit će se sa sukobom između svojih nezaustavljivih ambicija i dubokog osjećaja umora i zbunjenosti. Neptun će unijeti emotivnu maglu u vaš privatni život, dom i obitelj, stvarajući osjećaj da gubite kontrolu i tlo pod nogama. Sve ono što ste marljivo gradili morat će proći test izdržljivosti, a temelji će se morati ponovno učvrstiti.

Ovaj tranzit potiče vas da se suočite sa svojim najdubljim strahovima i emocionalnim ograničenjima, posebno onima vezanim uz obitelj i osjećaj sigurnosti. Umjesto da se borite protiv plime, dopustite si da osjetite i iscijelite ono što se krije ispod površine.