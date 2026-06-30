Svađe, gubitak novca i suze: Ova četiri horoskopska znaka čeka prava katastrofa u srpnju

Dok se ljetne temperature penju, astrološka klima u srpnju 2026. godine donosi jedinstven i pomalo kontradiktoran spoj energija. S jedne strane, astrolozi najavljuju "najljepšu konfiguraciju 21. stoljeća" koja bi mogla uvesti čovječanstvo u novo zlatno doba.

S druge, stižu ozbiljna upozorenja o fazi usporavanja, emocionalnog pritiska i stvarnih provjera za pojedine horoskopske znakove. Kombinacija retrogradnog Merkura, strogog Saturna u Ovnu i intenzivne lunarne aktivnosti stvara turbulentno razdoblje koje od nas zahtijeva oprez, strpljenje i duboko preispitivanje.

Iako se ne radi o periodu kazne, astrolozi sugeriraju da je ovo vrijeme osmišljeno kako bi se spriječile ishitrene odluke i izgaranje prije velikih životnih promjena koje donosi ostatak godine.

Planetarni ples na nebu

Srpanj 2026. bit će obilježen rijetkim nebeskim poravnanjem. Gotovo svi sporokrećući planeti - Pluton, Neptun, Uran i Jupiter - povezat će se u lanac harmoničnih aspekata, stvarajući ogroman potencijal za kreativnost, suradnju i globalni napredak.

Ova optimistična slika ima i svoju drugu stranu. Istovremeno, Merkur će biti retrogradan u osjetljivom Raku do 23. srpnja, donoseći klasične probleme u komunikaciji, kašnjenja u putovanjima i tehnološke smetnje.

Saturn nastavlja svoj tranzit kroz Ovna, prisiljavajući nas na disciplinu i suočavanje s posljedicama prečaca koje smo možda koristili. Kada se tome doda i retrogradni Saturn koji počinje 26. srpnja, poziv na reviziju naših ciljeva i odgovornosti postaje još glasniji.

Ova mješavina energija stvara napetost između želje za ekspanzijom i potrebe za usporavanjem, čineći srpanj mjesecom u kojem će ključ uspjeha biti pronalaženje ravnoteže.

Foto: ChatGPT

Četiri znaka na posebnom testu

Iako će svi osjetiti intenzitet srpanjskih tranzita, četiri znaka Zodijaka mogla bi se naći pod najvećim pritiskom. Njihov put kroz ovaj mjesec bit će obilježen lekcijama o strpljenju, postavljanju granica i reorganizaciji prioriteta.

Ovan: Pritisak u karijeri i opasnost od izgaranja

Ovnovi bi se tijekom srpnja mogli osjećati neuobičajeno iscrpljeno. Saturn u njihovom znaku tjera ih na preuzimanje veće odgovornosti, no pritisak može postati neodoljiv, pogotovo ako su predugo ignorirali ili odgađali obveze.

Moguće je da će se poslovne odgovornosti naglo povećati, a napredak će se činiti sporijim od očekivanog, što će izazvati frustraciju.

Prirodna želja ovna za brzom akcijom bit će u sukobu s energijom mjeseca koja nagrađuje strpljenje, što može dovesti i do napetosti u odnosima.

Savjetuje im se da izbjegavaju impulzivne odluke u karijeri, svađe uzrokovane stresom i prekomjeran rad bez odmora. Usporavanjem i reorganizacijom prioriteta, ovnovi mogu izgraditi čvršće temelje za prilike koje donosi jesen.

Rak: Emocionalna preopterećenost i obiteljske tenzije

Iako je sezona raka obično vrijeme kada ovaj znak cvjeta, srpanj 2026. donosi težu emocionalnu energiju. Obiteljski problemi, emocionalna iscrpljenost ili neriješene situacije u vezama mogu se neočekivano vratiti na dnevni red. Mnogi Rakovi shvatit će da su predugo nosili emocionalni teret drugih.

Retrogradni Merkur u njihovom znaku dodatno će pojačati osjetljivost, donoseći nesporazume i osjećaj stagnacije. Ovo je period koji bi mogao razotkriti jednostrane odnose i prijateljstva koja crpe energiju.

Rakovima se preporučuje izbjegavanje pretjeranih emocionalnih reakcija i donošenja odluka temeljenih isključivo na osjećaju krivnje. Postavljanjem čvršćih emocionalnih granica, do kraja mjeseca mogu doživjeti olakšanje i jasnoću.

Foto: ChatGPT

Djevica: Komunikacijski kaos i unutarnji nemir

Djevice bi se mogle boriti s pretjeranim analiziranjem i tjeskobom. Napetost povezana s Merkurom, njihovim vladajućim planetom, može povećati anksioznost i frustraciju zbog planova koji se iznenada mijenjaju.

Energija djevice preferira red i sigurnost, no ovaj astrološki period donosi nepredvidive emocionalne promjene. Posebno stresni mogli bi biti komunikacijski problemi na radnom mjestu, gdje kašnjenja i nesporazumi mogu stvoriti kaos.

Postoji opasnost da preuzmu odgovornost za tuđe probleme i izgore u perfekcionizmu. Ključ za djevice leži u pojednostavljivanju rutina i smanjenju nepotrebnog pritiska.

Ako nauče otpustiti potrebu za kontrolom, mogli bi doživjeti iznenađujuću mentalnu jasnoću.

Jarac: Financijski stres i preispitivanje životnog puta

Jarčevi bi mogli osjetiti pritisak povezan s novcem, smjerom karijere ili dugoročnim odgovornostima. Saturnova energija aktivira duboka pitanja o stabilnosti i budućnosti.

Neki bi mogli početi preispitivati jesu li njihove trenutne radne okolnosti i dalje u skladu s dugoročnim ciljevima. To ne znači nužno financijsku katastrofu, već strateški period korekcije. Umor i osjećaj preopterećenosti bit će naglašeni, a strpljenje će biti ključno za preživljavanje ovog turbulentnog razdoblja.

Savjetuje im se da izbjegavaju financijske odluke donesene iz straha i preuzimanje prevelikog broja obveza. Faza usporavanja mogla bi im pomoći da otkriju pametnije dugoročne strategije.