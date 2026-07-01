Venera ulazi u Lava i pokreće lavinu strasti i drame: Ova četiri znaka su na udaru

Početak srpnja 2026. godine na astrološkom nebu donosi pravu kozmičku kakofoniju, a jedan od najvažnijih događaja koji će obilježiti mjesec jest ulazak Venere, planeta ljubavi, ljepote i novca, u vatreni i samouvjereni znak Lava.

Ovaj tranzit, koji započinje 4. srpnja, obećava razdoblje ispunjeno strašću, kreativnošću i dramom, potičući nas da svoje osjećaje izražavamo glasno, hrabro i bez zadrške.

Dok Sunce boravi u emotivnom Raku, potičući nas na brigu o obitelji i domu, dolazak Venere u Lava unosi energiju koja traži pozornicu, aplauz i veliko, kraljevsko srce.

Što donosi vladavina vatrene Venere?

Kada se planet ljubavi nađe u znaku kojim vlada Sunce, naša potreba za pažnjom, priznanjem i divljenjem postaje izraženija no ikad. Astrolozi ističu kako je ovo razdoblje u kojem ljubav poprima grandiozne razmjere.

Očekuju se velike romantične geste, javni izljevi ljubavi i želja za uživanjem u luksuzu i svim životnim zadovoljstvima. Samopouzdanje raste, a s njime i karizma, što olakšava sklapanje novih poznanstava i jačanje postojećih veza.

Kreativna energija je na vrhuncu, potičući nas na samoizražavanje kroz umjetnost, stil ili jednostavno kroz način na koji volimo.

Međutim, ova vatrena energija nosi i svoje izazove. Lavovska priroda može potaknuti ego, ponos i tvrdoglavost, što u odnosima lako dovodi do sukoba. Potreba za stalnom potvrdom i divljenjem može prerasti u ljubomoru ili osjećaj nesigurnosti ako ne dobijemo željenu pažnju.

Ključ za uspješno nošenje s ovim tranzitom leži u ravnoteži između autentičnog izražavanja vlastite vrijednosti i poštovanja prema partneru.

Energija je dodatno pojačana jer se tranzit poklapa s nedavnim ulaskom Jupitera, planeta sreće i ekspanzije, također u znak Lava, što svemu daje još veće razmjere.

Foto: ChatGPT

Četiri znaka u središtu pozornosti

Iako će Venerin boravak u Lavu utjecati na sve, astrolozi se slažu da će četiri znaka Zodijaka osjetiti najintenzivnije i najdramatičnije promjene.

Riječ je o fiksnim znakovima koji će se naći u epicentru emocionalnih preokreta, nudeći im priliku za duboku transformaciju u ljubavi, karijeri i osobnom životu.

Lav: Vrijeme je da zasjate

Sasvim očekivano, lavovi su glavne zvijezde ovog tranzita. S Venerom u vlastitom znaku, vaša privlačnost i magnetizam bit će na vrhuncu. Ovo je vaše vrijeme da zablistate, stoga se nemojte ustručavati stati pod svjetla reflektora.

Ljudi će biti prirodno privučeni vašom toplinom i samopouzdanjem. Idealno je vrijeme za promjenu izgleda, ulaganje u sebe i privlačenje prilika, umjesto da ih lovite. U ljubavi ćete osjetiti kako vam ono što je suđeno dolazi samo od sebe.

Stare emocionalne rane sada postaju dio vaše snage, a vaša sposobnost da budete viđeni otvara vrata nagradama i priznanjima koje ste dugo zaslužili.

Vodenjak: Preispitivanje odnosa

Kao suprotan znak lavu, vodenjaci će ovaj tranzit osjetiti duboko, ponajviše u sferi partnerstva. Vaši odnosi, bilo romantični ili prijateljski, bit će prožeti dramatičnom strašću koja zahtijeva vašu punu pažnju.

Ne bježite od teških, ali nužnih razgovora. Ponos bi mogao postati obrambeni mehanizam koji vas sprječava da postignete iscjeljenje u vezama, no upravo sada su mogući ključni proboji.

Postat će vam kristalno jasno tko je vrijedan vašeg truda i ranjivosti, a s kime više ne osjećate iskru. Ovo je vrijeme za donošenje važnih odluka o budućnosti vaših najvažnijih odnosa.

Foto: ChatGPT

Bik: Srce je tamo gdje je dom

Za bikove, fokus se premješta na dom, obitelj i najdublje osjećaje. Ulazite u fazu u kojoj ćete se baviti pitanjima duše, posebno unutar intimnih veza. Postaje vam sve jasnije da ste spremni otvorenije i hrabrije izražavati svoje osjećaje.

Iskoristite ovu priliku za emocionalno oslobađanje i rješavanje starih nesporazuma. Prioritet postaju duboke i smislene veze, a ne površna druženja.

Žudite za autentičnošću, a ljudi oko vas trebali bi odražavati vašu potrebu za nježnošću, ranjivošću i iskrenom privrženošću koja pruža osjećaj sigurnosti i emocionalne utjehe.

Škorpion: Profesionalni izlazak na scenu

Iako ste kao vodeni znak skloni privatnosti, Venera u Lavu vas poziva da svijetu pokažete što znate i umijete. Ovo je trenutak da zasjate u profesionalnom smislu. Velike prilike čekaju vas ako prigrlite veću vidljivost.

Povezivanje s pravim ljudima može vam otvoriti nova vrata u karijeri koja prije niste ni razmatrali. Dok krećete na ovo novo profesionalno putovanje, budite otvoreni za istraživanje koliko ono može biti isplativo, čak i ako zahtijeva izlazak iz vaše zone komfora. Vaši talenti zaslužuju biti viđeni i nagrađeni.