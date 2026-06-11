Venera u Lavu donosi ljubavni kaos: Ovi horoskopski znakovi naći će se u središtu velike drame

Nakon gotovo mjesec dana boravka u sentimentalnom i tihom Raku, gdje je naglasak bio na sigurnosti i nježnosti, Venera, planeta ljubavi, ljepote i obilja, sprema se za dramatičan ulazak na veliku pozornicu.

Trinaestog lipnja 2026. godine, Venera ulazi u vatreni, ekstrovertirani i glamurozni znak Lava, gdje će boraviti sve do devetog srpnja.

Ovaj astrološki tranzit donosi radikalnu promjenu energije, prebacujući fokus s intimnih šapata na glasne deklaracije ljubavi, s udobnosti doma na svjetla reflektora. Dok Venera u Raku želi da vas netko drži za ruku, Venera u Lavu želi da cijeli svijet vidi koliko ste voljeni.

Ovaj period slavi hrabrost, kreativnost i autentično izražavanje. Pod utjecajem Lava, kojim vlada Sunce, Venera postaje samopouzdanija, velikodušnija i željna pažnje. Potreba da volimo i budemo voljeni postaje predstava za sebe, ispunjena grandioznim gestama, komplimentima i dozom zdrave drame.

Svi ćemo osjetiti poticaj da se dotjeramo, izađemo van, pokažemo svoje talente i jednostavno uživamo u životu. Međutim, ovaj tranzit sa sobom nosi i izazove, poput sklonosti egu, pretjeranom trošenju na luksuz i potrebi za stalnom potvrdom.

Dok će svi znakovi osjetiti ovaj val tople energije, četiri horoskopska znaka naći će se u samom epicentru kozmičkih zbivanja, doživljavajući najdublje promjene.

Lav: Vrijeme je da budete glavna zvijezda

S Venerom koja prolazi kroz vaš vlastiti znak, ovo je vaše vrijeme da zablistate u punom sjaju. Vaša prirodna karizma, šarm i magnetska privlačnost bit će na vrhuncu, čineći vas apsolutno neodoljivima.

Osjećat ćete se samopouzdano, viđeno i cijenjeno, a ljubav će vam prilaziti s nevjerojatnom lakoćom. Ovo je idealan period za takozvani "glow-up" - novu frizuru, promjenu stila ili jednostavno usvajanje stava koji govori "svijet je moja pozornica".

Postojeće veze doživjet će renesansu strasti, dok će slobodni Lavovi privlačiti poglede gdje god se pojave. Ključno je iskoristiti ovu energiju za jačanje ljubavi prema sebi. Kako savjetuje astrologinja Babs Cheung, ovo je vrijeme da pojačate svoju estetiku i dopustite si da zračite.

Ipak, pripazite na ključni datum, 17. lipnja, kada Venera stvara opoziciju s moćnim Plutonom u Vodenjaku. Taj dan bi mogao donijeti napetost u odnosima i iznijeti na vidjelo igre moći, tjerajući vas da se zapitate primate li ljubav pod vlastitim uvjetima.

Foto: ChatGPT

Vodenjak: Partnerstva na testu iskrenosti

Kao suprotan znak Lavu, vodenjaci će ovaj tranzit osjetiti najintenzivnije, i to u sektoru partnerstva, braka i ozbiljnih veza. Venera u vašoj sedmoj kući donosi toplinu i strast u vaše odnose, što će vas potaknuti da srušite zidove i pokažete svoju ranjiviju, emotivniju stranu.

Iako cijenite svoju neovisnost i slobodu, ovaj period vas može iznenaditi snažnom željom za dubokom povezanošću i intimnošću. Ovo je vrijeme kada se prijateljstva mogu pretvoriti u ljubav ili kada možete upoznati nekoga tko ima potencijal postati vaš "životni suputnik".

Međutim, opozicija Venere s Plutonom, koji se nalazi upravo u vašem znaku, stavlja ogroman naglasak na dinamiku moći unutar veza. Stari obrasci i nesigurnosti vezane za to jeste li dovoljno viđeni ili željeni mogu isplivati na površinu.

Ovo nije aspekt kojeg se treba bojati, već onaj koji pročišćava. Pruža vam priliku da izgradite samopoštovanje na iskrenijim temeljima i stvorite odnose koji poštuju vašu autentičnost, ali i ispunjavaju vašu potrebu za bliskošću.

Škorpion: Reflektori na karijeri i javnom imidžu

Za intenzivne škorpione, Venera u Lavu osvjetljava desetu kuću karijere, reputacije i javnog statusa. Ovaj tranzit donosi priliku da budete viđeni i prepoznati za svoj rad i talente. Vaš profesionalni život može postati dinamičniji, a vi ćete zračiti autoritetom i šarmom koji privlači saveznike i prilike za napredak.

Ipak, vatrena energija Lava u kvadratu s vašim znakom može stvoriti i tenzije. Mogu se pojaviti borbe za moć, sukobi ega s nadređenima ili kolegama te pojačana potreba da dokažete svoju vrijednost.

Prema pisanju portala New York Posta, u škorpionovom ljubavnom životu strasti će biti na vrhuncu, no isto tako i ljubomora i posesivnost. Ključ je usmjeriti ovu moćnu energiju konstruktivno.

Umjesto da ulazite u nepotrebne sukobe, iskoristite je da hrabro predstavite svoje ideje i preuzmete vodeću ulogu. Vaša sposobnost da projicirate samopouzdanje bit će vaše najjače oružje.

Foto: ChatGPT

Bik: Preuređenje doma i unutarnjeg svijeta

Bikovi, kojima vlada upravo Venera, ovaj tranzit doživljavaju na vrlo osobnoj razini, u četvrtoj kući doma, obitelji i najdubljih emocija. Vatrena i ekstrovertirana energija Lava stvara izazovnu dinamiku s vašom prirodom koja teži stabilnosti, sigurnosti i miru.

Ovaj period vas potiče da preispitate temelje svog života. Postavlja se pitanje odražava li vaš dom doista ono tko ste postali i pružaju li vam obiteljski odnosi podršku koja vam je potrebna. Možda ćete osjetiti snažan poriv da preuredite svoj životni prostor, učinite ga luksuznijim i glamuroznijim ili da organizirate druženja i zabave.

Istovremeno, ovaj tranzit može iznijeti na površinu potisnute obiteljske napetosti. Iako može biti turbulentno, ovo je prilika za duboku transformaciju. Ulaganjem u svoj dom i brigu o sebi stvarate čvrst temelj iz kojeg možete crpiti snagu i samopouzdanje.