Ova četiri horoskopska znaka se ljube apsolutno najgore: Provjerite jeste li među njima

Šestog srpnja obilježava se Međunarodni dan poljubaca, dan posvećen jednom od najintimnijih i najljepših izraza ljudske bliskosti. Iako se danas čini kao univerzalna gesta, ljubljenje ima bogatu i slojevitu povijest.

Stari Rimljani, primjerice, razlikovali su tri vrste poljubaca: osculum, čedan poljubac u obraz ili ruku, basium, poljubac usnama bez jezika, i savium, strastveni, otvoreni poljubac koji je predstavljao vrhunac intimnosti. U starom Rimu, način, mjesto i vrijeme ljubljenja bili su važan pokazatelj društvenog statusa.

No, što čini poljubac lošim, tada i sada? Kriteriji su ostali iznenađujuće slični: neugodan zadah, previše agresivan jezik, pretjerano grickanje i općenita naglost.

Dok znanstvenici objašnjavaju kako strastveno ljubljenje ima i evolucijsku podlogu, poput prijenosa malih količina testosterona putem sline muškarca kako bi partnerica postala prijemčivija, loš poljubac može imati potpuno suprotan učinak.

I dok se o ukusima ne raspravlja, astrolozi tvrde da zvijezde imaju što reći o našim vještinama ljubljenja. Iako je svaki poljubac priča za sebe, neki horoskopski znakovi jednostavno su skloniji pogreškama koje taj trenutak čine manje čarobnim. Otkrivamo koja četiri horoskopska znaka često nose nezahvalnu titulu najlošijih u poljupcima.

Ovan: Strastvena sila bez imalo finoće

Kao prvi znak zodijaka, ovan pršti nestrpljivom i prodornom energijom. Imaju gradove za osvojiti i utrke za pobijediti, a ta atmosfera se prenosi i na njihovu intimu.

Njihov stil ljubljenja često je više odraz borbene spremnosti nego nježne predanosti. Vladar ovna je Mars, planet rata i agresije, pa njihova strast nalikuje onoj vojnika koji žuri na bojište - žestoka, odlučna i usmjerena na brz završetak kako bi se mogli posvetiti sljedećoj kampanji.

Problem kod ovnova nije nedostatak tehnike, već njihova silovitost. Oni ljube onako kako govore i djeluju - s više snage nego takta. Njihovi partneri često se osjećaju više iznenađeno i zatečeno nego senzualno probuđeno.

Pjesnici kažu da je pravi poljubac suspenzija vremena i prostora, a ovan za takve liminalne trenutke jednostavno nema strpljenja. Iako nekima odgovara takav animalistički pristup, većina će se složiti da ovnovima nedostaje suptilnosti koja poljubac pretvara u umjetnost.

Foto: ChatGPT

Jarac: Proračunata izvedba umjesto spontanosti

Prema pisanju brojnih medija, jarčevi su poznati po svojoj ozbiljnosti, praktičnosti i sklonosti da sve analiziraju. Nažalost, te osobine prenose i u romantične trenutke. Njihovi poljupci često nisu loši u tehničkom smislu, ali mogu djelovati kao da se trude previše, kao da je riječ o projektu koji treba savršeno izvesti.

Taj nedostatak spontanosti i prepuštanja trenutku ubija svu čaroliju. Umjesto da se opuste i uživaju, jarčevi su skloni kontrolirati situaciju, što poljupcu oduzima toplinu i prirodnost.

Osim toga, ovaj zemljani znak neće uložiti srce i dušu u poljubac ako ne osjeća duboku emocionalnu povezanost. Za ležerne ili početne faze veze, njihovi poljupci mogu biti rezervirani, oprezni, pa čak i pomalo hladni. Jarac je znak koji preferira privatnost, pa će se rijetko upuštati u strastvene izljeve nježnosti u javnosti.

Tek iza zatvorenih vrata, kada se osjete potpuno sigurno i predano, pokazuju svoju nježniju stranu. No, čak i tada, partner često mora preuzeti inicijativu i voditi ih, jer jarčevi nisu skloni rizicima, pa tako ni onim romantičnim.

Vodenjak: Intelektualni eksperiment bez emocija

Vodenjaci, sa svojom nekonvencionalnom prirodom i fokusom na mentalne procese, često pristupaju poljupcu kao zanimljivom eksperimentu, a ne kao činu duboke emocionalne povezanosti.

Zbog toga se njihovi poljupci mogu činiti distanciranima, nedosljednima, pa čak i pomalo čudnima. Oni žive više u svojim mislima nego u fizičkom trenutku, što otežava stvaranje istinske intimnosti.

Iako su poznati po tome da vole isprobavati nove stvari, što se može odraziti i na njihov stil ljubljenja, to ne rezultira uvijek strašću.

Partner se može osjećati kao dio nekog znanstvenog istraživanja, a ne kao objekt žudnje. Vodenjacima je teško otpustiti kontrolu i inhibicije te se jednostavno prepustiti. Iako mogu biti brižni i paziti na pristanak, njihovi poljupci često ostaju na površini, bez one dubine koja ostavlja bez daha.

Mogu biti dominantni poput vage, ali istovremeno i nesigurni, što stvara zbunjujuću i manje ugodnu dinamiku.

Foto: ChatGPT

Blizanci: Kaotična znatiželja bez fokusa

Blizanci su majstori komunikacije, no njihova vještina s riječima rijetko se prenosi na jezik poljubaca. Njihov je problem u nedostatku fokusa.

Zbog svoje znatiželjne i nemirne prirode, skloni su mijenjati stil i ritam svakih nekoliko sekundi. Jedan tren poljubac može biti nježan i spor, a već sljedeći brz, zaigran i posvuda.

Ta nedosljednost može biti zbunjujuća i partneru ostavlja dojam da blizanac nije u potpunosti prisutan u trenutku.

Njihovi poljupci često su površni, kao da im um luta negdje drugdje. Iako mogu biti zabavni i znaju kako koketirati i stvoriti uzbudljivu atmosferu, teško im je održati emocionalni intenzitet.

Dobar poljubac može se pretvoriti u neuredan ako se previše opuste i izgube kontrolu. Njihova kaotična energija čini ih vjerojatno najnepouzdanijim znakom zodijaka kada je u pitanju stil ljubljenja - nikad ne znate što ćete dobiti.