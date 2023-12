Na stadionu Metropolitano u tom je trenutku svirala pjesma Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You", pa je nekako u skladu s tim stihovima i jedan mladi navijač madridskog Atletica poželio malo njezine pažnje, makar jedan poljubac za Božić.

Nažalost, ljepotica u njegovu društvu ga je tako hladno odbila da je na cijelom stadionu naglo pala temperatura, a snimka pada tog ljubavi žednog vojnika u međuvremenu je postala hit na društvenim mrežama.

Je li njezino srce u nastavku dana omekšalo, ne znamo, ali zato znamo da je glavnom junaku snimke dan makar donekle popravio Marcos Llorente.

Raspoloženi napadač Atletica zatresao je mrežu Seville u 46. minuti, a njegov je pogodak ujedno odlučio pobjednika u derbiju kola.

