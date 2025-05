Baturina komentirao 'sukob' s Livajom: 'Mnogi ga predstavljaju kao nekog negativca...'

Društvene mreže preplavila je snimka žustre rasprave između jednog Dinamovog igrača i Marka Livaje tijekom posljednjeg derbija, kao i fotografija iz prošlosti na kojoj je isti igrač kao dječak pozirao uz Hajdukovu zvijezdu. Mnogi su se pitali što se zapravo dogodilo na terenu.

"Ma ništa posebno. Derbi je, pa se malo porječkaš, sve je to normalno – objasnio je kratko. – Nije bilo ničeg ružnog. Čak mi je drago da se to dogodilo jer to je suština derbija – emocija, žestina. Ponekad toga i fali", rekao je Baturina za tportal.

Kako kaže, situacija se brzo smirila.

"Nakon pet minuta smo se već smijali na terenu, sve je bilo okej."

I dok Livaja često izaziva podijeljena mišljenja u javnosti, njegov suigrač s travnjaka ima samo riječi hvale.

"Livaja je odličan lik, iako ga mnogi predstavljaju kao nekog negativca. Ne znam zašto. Ja osobno s njim nikad nisam imao nikakav problem", zaključio je.

