Stiže romantičan dan: Ova četiri znaka doživjet će stravstveni poljubac koji će pamtiti

Bliži se 6. srpnja, dan koji u kalendaru možda nije zaokružen crvenom bojom, ali slavi jedan od najintimnijih i najljepših ljudskih izraza bliskosti.

Riječ je o Međunarodnom danu poljubaca, neslužbenom prazniku koji je potekao iz Ujedinjenog Kraljevstva da bi se početkom dvijetisućitih proširio svijetom.

Njegova svrha je jednostavna: podsjetiti nas na važnost i ljepotu poljupca, bilo da je riječ o onom strastvenom s partnerom, nježnom s djetetom ili prijateljskom na obrazu.

Poljubac je puno više od fizičkog kontakta; on je simbol povjerenja, ljubavi i povezanosti. Zanimljivo je da usne spadaju među najosjetljivije dijelove našeg tijela, stotinu puta osjetljivije od vrhova prstiju. Znanost koja proučava ljubljenje naziva se filematologija, a stručnjaci tvrde da strastveni poljubac može sagorjeti i do 6,4 kalorije u minuti.

Dok se pripremamo proslaviti ovaj dan, astrološka predviđanja za srpanj 2026. godine ukazuju na to da će za četiri horoskopska znaka ovaj period biti posebno ispunjen strašću i romantikom, a možda im se dogodi i onaj jedan poljubac koji se pamti cijeloga života.

Zvijezde otkrivaju tko će imati najviše sreće

Kako se približava Dan poljubaca, kozmičke energije se preslaguju i stvaraju idealne uvjete za ljubavne iskre. Ove godine, čini se, favoriziraju vodene i zemljane znakove, donoseći im prilike za duboko emocionalno povezivanje i nezaboravne trenutke.

Saznajte jeste li među sretnicima koje zvijezde daruju posebnim romantičnim blagoslovom.

Rak: Emocionalno putovanje satkano od nježnosti

Za rakove, srpanj je mjesec u kojem ulaze u izrazito emotivno i važno ljubavno razdoblje. Budući da je ovo njihovo rođendansko doba, energija je usmjerena na osobne potrebe i emocionalnu dobrobit, a intuicija im je snažnija nego ikad.

Poznati po svojoj sposobnosti da osjećaju duboko i intenzivno, rakovi su izuzetno pažljivi ljubavnici čiji poljupci nisu tek fizički čin, već pravo emocionalno putovanje. Za njih je poljubac iskustvo koje uključuje cijelo tijelo; nježno će vas milovati rukama, istraživati vaš vrat i uši te se pobrinuti da se osjećate voljeno i sigurno.

Slobodni rakovi mogu očekivati iznenadni poziv osobe koja im se već neko vrijeme mota po mislima, što bi moglo dovesti do neočekivano brzog razvoja situacije.

Oni zauzeti ojačat će vezu s partnerom kroz zajedničke planove koji će ih ponovno povezati na dubljoj razini.

Foto: ChatGPT

Škorpion: Intenzitet i strast koji oduzimaju dah

Škorpioni su sinonim za strast i intenzitet, stoga ne čudi da se njihovi poljupci smatraju jednim od najmoćnijih i najupečatljivijih iskustava u zodijaku. U srpnju 2026. pripadnici ovog znaka ulaze u vrlo magnetsku emotivnu fazu u kojoj će njihov ljubavni život biti prožet dubokim emocijama i sirovom strašću.

Škorpioni se ne boje preuzeti inicijativu i njihovi su poljupci neustrašivi. Očekujte da vas zgrabe, prođu prstima kroz kosu i poljube vas na način koji će vas natjerati da na trenutak zaboravite kako se zovete.

Slobodni škorpioni privlačit će osobe snažne karizme s kojima će odmah osjetiti sudbinsku povezanost. Za one u vezi, ovo je period u kojem će se odnos produbiti, možda kroz zajedničko putovanje ili promjenu okoline koja će ponovno rasplamsati strasti.

Bik: Umijeće senzualnog užitka

Pod vladavinom Venere, planeta ljubavi i ljepote, bikovi posjeduju urođeni dar za zavođenje i nježnost. Njihovi poljupci su spori, promišljeni i nevjerojatno senzualni.

Bikovi uživaju u svakom trenutku i vole graditi atmosferu, pa je poljubac za njih umjetnost koja zahtijeva vrijeme i posvećenost. Smatraju ga ključnim dijelom predigre i pristupaju mu s namjerom da partneru pruže osjećaj sigurnosti i obožavanja. U srpnju će njihov društveni život biti bogatiji nego inače, što otvara vrata za uzbudljive ljubavne prilike.

Slobodni bikovi mogli bi upoznati osobu koja ih privlači svojom inteligencijom i jedinstvenim pogledom na život. Zvijezde najavljuju da bi jedan takav susret mogao ostaviti snažniji dojam nego što će to isprva sebi priznati.

Za zauzete, više vremena s prijateljima unijet će svježinu i u partnerski odnos.

Foto: ChatGPT

Ribe: Sanjiva romantika iz najljepše bajke

Ribe slove za najveće romantičare horoskopa, a za njih je poljubac način povezivanja na duhovnoj razini. Njihovi poljupci su nježni, sanjivi i prožeti dubokim osjećajima, poput scene iz romantičnog filma.

Intuitivni su i nesebični ljubavnici koji će se potpuno posvetiti tome da se njihov partner osjeća kao da je zakoračio u bajku. Srpanj 2026. donosi im ljubavni život pun iznenađenja. Moguće je da će se dugogodišnje prijateljstvo pretvoriti u nešto više, a mnoge ribe shvatit će da im je prava ljubav bila bliže nego što su mislile.

Zauzete ribe mogu očekivati više zajedničkih izlazaka i druženja. Jedno takvo okupljanje unijet će novu živost u njihov odnos i potaknuti ih na razmišljanje o sljedećem koraku, čineći ovaj srpanj mjesecom za pamćenje.