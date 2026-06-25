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'SVI IMAJU PRAVO' /

Dugo Selo biralo najljepše okućnice, nagradu dobio gradonačelnik: 'Sve je bilo anonimno'

Dugo Selo biralo najljepše okućnice, nagradu dobio gradonačelnik: 'Sve je bilo anonimno'
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Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Smatra li primjerenim to što se natjecao i potom primio nagradu, gradonačelnik nije želio komentirati slučaj

25.6.2026.
17:37
danas.hr
Tomislav Miletic/PIXSELL
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Turistička zajednica Grada Dugog Sela dodijelila je ovogodišnje nagrade za najljepše okućnice i balkone, no dodjela je izazvala pozornost zbog jednog detalja.

Drugo mjesto osvojio je dugoselski gradonačelnik Nenad Panian, koji je ujedno i predsjednik Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Dugog Sela, piše Dugoselska kronika. 

Za osvojeno drugo mjesto Panian je dobio kosilicu, a nagradu mu je uručila direktorica Turističke zajednice Karmela Vukov-Colić. Smatra li primjerenim to što se natjecao i potom primio nagradu, gradonačelnik nije želio komentirati slučaj.

Dugo Selo biralo najljepše okućnice, nagradu dobio gradonačelnik: 'Sve je bilo anonimno'
Foto: Facebook Turistička zajednica grada Dugo Selo

Kako se bira najljepša okućnica i balkon?

Vukov-Colić ističe kako Turistička zajednica ne sudjeluje u odabiru pobjednika te da je postupak ocjenjivanja proveden anonimno.

"Fotografije okućnica i prijave zaprimamo s imenima i lokacijama, ali ih žiriju prosljeđujemo pod šiframa. Članovi žirija ne znaju o čijim se okućnicama radi niti gdje se one nalaze", rekla je za 24sata.

Dodala je kako su u žiriju bili predstavnici Pučkog otvorenog učilišta, Dugoselske kronike i Poduzetničkog centra te da identitet prijavljenih nije bio poznat ocjenjivačima.

"Svi imaju pravo prijaviti se, tako stoji u propozicijama natječaja. To znači da se može prijaviti i gradonačelnik. Dapače, zašto ne bi bio primjer drugima?", poručila je direktorica Turističke zajednice.

Gradonačelnik o nagradi

Kako doznaje 24sata, Panian se na natječaj prijavio jer smatra da ima jednu od najuređenijih okućnica u gradu. Navodno nije sudjelovao zbog nagrade, već kako bi predstavio svoj vrt i potaknuo druge građane na uređivanje okoliša.

Nije bio osobito zadovoljan drugim mjestom te smatra kako je njegova okućnica zaslužila prvo mjesto. Osvojenu kosilicu, koju je dobio kao nagradu, navodno će pokloniti "najvećem hejteru", iako zasad nije poznato kome.

Uz prijavu je dostavio tridesetak fotografija svoje okućnice o kojoj samostalno vodi brigu.

Dugo SeloNagradaTuristička Zajednica Grada Dugog Sela
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