Ravnateljica 'Brijuna' podnijela ostavku: 'Ne vidim prostor za daljnji razvoj'

Nakon niza afera u javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni, od krivolova do korištenja resursa Nacionalnog parka u privatne svrhe, dosadašnja ravnateljica Nataša Stojkovski podnijela je ostavku, potvrdili su u petak ujutro iz te ustanove.

"Odluku o odlasku donijela sam jer u postojećim okolnostima ne vidim dovoljno prostora za daljnji profesionalni razvoj i provedbu projekata za koje vjerujem da su važni za budućnost Ustanove", navela je Stojkovski u priopćenju, dodavši kako joj je obnašanje ove dužnosti predstavljalo "iznimno vrijedno profesionalno i osobno iskustvo".

Kazala je da je tijekom svoga mandata nastojala odgovorno, profesionalno i predano obavljati povjerenu dužnost, s jasnom vizijom razvoja Ustanove, očuvanja prirodnih vrijednosti te unapređenja suradnje sa zaposlenicima, lokalnom zajednicom i svim partnerima.

"Ponosna sam na sve što smo zajedničkim radom ostvarili te vjerujem da Nacionalni park ima znanje, potencijal i ljude koji će nastaviti njegov uspješan razvoj i očuvanje vrijednosti zbog kojih postoji.", navela je sada već bivša ravnateljica nacionalnog parka Brijuni.

Prijavljen bivši ravnatelj

Sredinom svibnja bivši ravnatelj Nacionalnog parka Eduard Kolić prijavljen je za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te protuzakoniti lov i ribolov. Policija ga sumnjiči da je u tijekom 2026. godine, na području nacionalnog parka, koristio nedopušteno sredstvo prilikom lova.

Stojkovski je tada izjavila da najoštrije osuđuje svako postupanje protivno zakonskim propisima, etičkim standardima i temeljnim vrijednostima zaštite prirode, te je naglasila kako ne tolerira zloupotrebu položaja, korištenje službenih resursa protivno propisima niti bilo kakve nezakonite aktivnosti.

Nakon objave snimki i navoda o mogućim nezakonitostima vezanima uz lov i postupanje službenih osoba na Brijunima, Stojkovski je zbog sumnje na zlouporabu položaja podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Puli protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni.