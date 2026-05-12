Uhićen bivši ravnatelj Brijuna: Na životinje pucao iz puške s prigušivačem

Postupajući po informacijama i snimci koja je objavljena u medijima, a koja prikazuje korištenje nedozvoljenih sredstava u lovu, policija je uhitila bivšeg ravnatelja Nacionalnog parka Brijuni Eduarda Kolića, izvijestila je istarska policija, ne navodeći identitet uhićenog.

Kolić je uhićen u ponedjeljak, a tijekom jučerašnjeg dana policija je obavila tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa te je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Neslužbeno se doznaje kako je bivši ravnatelj Nacionalnog parka Brijuni uhićen u svezi navodnih i mogućih nepravilnosti u postupanju pojedinih zaposlenika i osoba povezanih s aktivnostima upravljanja divljači na području Nacionalnog parka Brijuni. Podsjetimo, Jutarnji list objavio je snimku na kojoj se vidi kako Kolić stavljao prigušivač na pušku i iz automobila puca na životinje. Korištenje prigušivača nije dozvoljeno po hrvatskim zakonima te je kažnjivo po odredbama Kaznenog zakona.

'Najoštrije osuđujemo'

"Javna ustanova Nacionalni park Brijuni najoštrije osuđuje svako eventualno postupanje protivno zakonskim propisima, etičkim standardima i temeljnim vrijednostima zaštite prirode te naglašava kako ne tolerira zloupotrebu položaja, korištenje službenih resursa protivno propisima niti bilo kakve nezakonite aktivnosti", izjavila je sadašnja ravnateljica nacionalnog parka Nataša Stojkovski.

Ona je zbog sumnje na zlouporabu položaja jučer podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Puli protiv dvojice zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni. Dodala je da je prijava uslijedila nakon objave snimki i navoda o mogućim nezakonitostima vezanima uz lov i postupanje službenih osoba na Brijunima.

Prema njenim navodima aktivnosti upravljanja divljači na području Nacionalnog parka Brijuni provode se isključivo u okviru Programa zaštite divljači i sukladno važećim zakonskim propisima, s ciljem očuvanja prirodne ravnoteže, zaštite šumskog ekosustava i bioraznolikosti.

"Javna ustanova Nacionalni park Brijuni će u potpunosti surađivati sa svim nadležnim institucijama te će sukladno tijeku postupaka i zaprimljenim medijskim upitima davati pravovremena očitovanja u okviru svojih zakonskih ovlasti", poručili su iz NP Brijuni.

