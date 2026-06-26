Žena iz Međimurja ostala bez 60.000 eura: Objavljeno kakvu je grešku napravila

Međimurska policija izvijestila je u petak o investicijskoj prijevari u kojoj je 47-godišnjakinja s područja Međimurske županije ostala bez više od 60 tisuća eura nakon što je povjerovala lažnim obećanjima o zaradi ulaganjem u dionice poznatih svjetskih kompanija.

Žena je tijekom travnja na internetu pronašla oglas kojim se reklamirala mogućnost ulaganja u dionice uz obećanje velike zarade. Nakon što je ostavila svoje kontakt podatke, telefonski su je kontaktirale osobe koje su se predstavile kao predstavnici inozemne investicijske tvrtke.

Od kraja travnja do sredine lipnja, vjerujući da ulaže u dionice, izvršila je desetak uplata na račun koji su joj dostavili te uplatila više od 60 tisuća eura.

Nastavlja se kriminalističko istraživanje

Prevaranti su joj potom prikazali da je navodno ostvarila dobit veću od 170 tisuća eura te zatražili dodatnu uplatu od 10 tisuća eura radi navodne verifikacije računa i isplate zarade, kao i dostavu fotografije osobne iskaznice.

Nakon što je posumnjala da je prevarena i shvatila da njezin novac nije uložen u dionice nego je završio kod prevaranata, slučaj je prijavila Policijskoj postaji Mursko Središće.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija.