Jandroković upozorio na opasno pravilo: 'Za manje države će to biti vrlo teško'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je u petak u Dubrovniku da su u današnjem svijetu nužna pravila i poštovanje prema međunarodnom pravu, multilateralizmu i međunarodnim organizacijama jer će u suprotnom velike sile nametati rješenja isključivo u svom interesu.

Jandroković je u Dubrovniku otvorio međunarodnu konferenciju 19. Dubrovnik Forum, koja se ove godine održava pod sloganom "Doba multipolarnosti: puno smjerova, jedna budućnost".

Upozorio je da se ne smije dopustiti svijet u kojem će jedino pravilo biti "tko jači, taj tlači".

"Takav svijet svakako nije ugodno mjesto za život, nego će vrijediti ona pravila koja su privilegija velikih. Za manje države će to biti vrlo teško i neizvjesno. S tim ćemo se svi vrlo teško nositi", rekao je Jandroković.

Jandroković je dodao da je upravo zbog toga važno da je Republika Hrvatska dio Europske unije i NATO-a.

"Mi zagovaramo da te organizacije dobro i kvalitetno funkcioniraju jer je to najbolja zaštita naših međunarodnih interesa i sigurnosti. Teme u Dubrovniku će sigurno biti i snaženje EU i načini proširenja na države jugoistočne Europe, ali što je s Ukrajinom, Moldavijom i Gruzijom koje se svakodnevno bore za svoju egzistenciju“, izjavio je Jandroković.

Globalne teme

Naglasio je da je Dubrovnik Forum postao globalni događaj s vrlo aktualnim temama o svemu onom što danas muči svijet koji se ubrzano mijenja.

"To su energetika, sigurnost, demografija, financije i dobavni pravci. Vjerujem da ćemo donijeti zaključke koji će poslužiti donositeljima odluka kako bi u svijetu prevladali sigurnost, stabilnost i mir, odnosno kako bi ipak postojala pravila u tom složenom svijetu“, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je da Dubrovnik Forum izborom tema odgovara na izazove današnjeg multipolarnog svijeta.

"Dubrovnik Forum ima posebnu ulogu, jer nije tek još jedna konferencija, već most između globalnog sjevera i juga, istoka i zapada. Ta funkcija spajanja nikad nije bila važnija nego danas", kazao je šef hrvatske diplomacije.

"Zato pozivam sve sudionike konferencije da govore iskreno. Problemi današnjice zahtijevaju izravan dijalog, koji je moguć jedino ako sve strane govore otvoreno. A to je Dubrovnik uvijek nudio“, rekao je Gordan Grlić Radman.

Devetnaesti Dubrovnik Forum donosi dvadeset panela o aktualnim temama kao što su promjene globalnog poretka, sigurnost i obrana, energetska otpornost, umjetna inteligencija, kritične sirovine, gospodarska povezanost i pomorska sigurnost te izazovi na zapadnom Balkanu, u Africi te azijsko-pacifičkoj regiji.

U kontekstu hrvatskog predsjedanja skupinom EU MED9 i Inicijativom triju mora posebna je tema suradnja na Mediteranu, a obilježit će se i 20. obljetnica pokretanja konferencije 2006. godine, tada pod nazivom "Croatia Summit".

Dvodnevna konferencija će se zaključiti panelom o Europskoj uniji i zapadnom Balkanu.