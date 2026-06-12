Jandroković otkrio dvije ključne stvari za razvoj Hrvatske: Izdvojio je i grad kao primjer drugima

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u petak kako su demografski rast i ulaganje u mlade obitelji ključni za dugoročni razvoj Hrvatske, istaknuvši Novalju kao primjer sredine koja uspijeva povećavati broj stanovnika i stvarati uvjete za ostanak mladih.

Jandroković je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Novalje rekao kako je Novalja od stjecanja statusa grada ostvarila značajan razvojni iskorak te ocijenio da su ulaganja u vrtiće, škole, infrastrukturu i poduzetničke zone važna za kvalitetu života građana.

Posebno je istaknuo podatak da Novalja danas ima oko 16 posto više stanovnika nego prije nekoliko godina, ocijenivši da je riječ o rezultatu promišljenih razvojnih politika i ulaganja usmjerenih prema mladim obiteljima.

"Važno je da mladi čovjek ima osjećaj da ovdje može živjeti, profesionalno se razvijati i stvoriti uvjete za kvalitetan život svoje djece", kaže Jandroković.

Naglasio je važnost suradnje lokalne, regionalne i državne razine vlasti u provedbi razvojnih projekata, ustvrdivši da se uspješna lokalna politika ne može provoditi bez potpore države, kao ni bez inicijativa koje dolaze iz lokalnih sredina.

Osvrnuvši se na širi društveni kontekst, Jandroković je poručio kako uz gospodarski razvoj treba čuvati i vrijednosti na kojima počiva hrvatsko društvo, poput obitelji, zajedništva i kršćanske tradicije.

Nakon svečane sjednice predsjednik Sabora obišao je s gradonačelnikom Ivanom Dabom gradilište poduzetničke zone u Novalji.