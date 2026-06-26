Goethe najbrži na treningu u Austriji dok se bitka za naslov Formule 2 opasno zaoštrava

Šesta runda prvenstva Formule 2 za 2026. godinu započela je na austrijskom Red Bull Ringu, a prvi slobodni trening nagovijestio je vikend pun neizvjesnosti.

Dok je Oliver Goethe iz tima MP Motorsport postavio najbrže vrijeme, sve su oči uprte u vodeće vozače prvenstva, gdje Gabriele Minì brani prednost od samo šest bodova ispred Nikole Tsolova. Kratka i zahtjevna staza u Štajerskoj, poznata po minimalnim razlikama i dramatičnim utrkama, bit će ključan test za sve pretendente na naslov.

Goethe i MP Motorsport pokazali mišiće

Jedini slobodni trening uoči kvalifikacija protekao je u znaku tima MP Motorsport. Vodeći u prvenstvu, Gabriele Minì, prvi je postavio referentno vrijeme od 1:17.384, no ubrzo ga je nadmašio timski kolega Oliver Goethe, koji je jedini uspio spustiti vrijeme ispod minute i 17 sekundi, zaustavivši štopericu na 1:16.978. Time je pokazao da MP Motorsport ima brzinu na stazi koja traži specifičan kompromis između aerodinamičkog pritiska i brzine na pravcima.

Trening je nakratko prekinut crvenom zastavom nakon što se Cian Shields iz AIX Racinga izvrtio u sedmom zavoju i ostao zaglavljen u šljunku. Osim toga, sesija je otkrila i glavne zamke Red Bull Ringa: granice staze i visoku temperaturu stražnjih guma. Brojni vozači, uključujući Minìja, Marija Boyu i Kusha Mainija, imali su problema s izlijetanjem, što je jasan pokazatelj da će svaki detalj biti presudan u kvalifikacijama. Iza Goethea, trening su na drugom i trećem mjestu završili Nikola Tsolov (Campos Racing) i Alexander Dunne (Rodin Motorsport), glavni suparnici u borbi za vrh poretka.

Prvenstvo na rubu noža

Uoči austrijskog vikenda, situacija na vrhu je napetija no ikad. Minì vodi s 86 bodova, no njegova prednost izgrađena je na konzistentnosti, a ne na dominaciji. S jednom pobjedom u glavnoj utrci i redovitim osvajanjem bodova, uspio se održati na čelu. No, Red Bull Ring rijetko kada nagrađuje samo oprez. Dugački DRS pravci u prva dva sektora naglo se prebacuju u brzi, tehnički zahtjevan treći sektor koji brutalno opterećuje stražnje gume i kažnjava bolide kojima nedostaje stabilnosti.

Samo šest bodova iza njega vreba Nikola Tsolov, "Bugarski Lav", kako mu je nadimak. Vozač tima Campos Racing pokazao je da ima brzinu za pobjede, s dva trijumfa u glavnim utrkama ove sezone, ali mu nedostaje kontinuitet kroz cijeli vikend. Njegov tim, Campos, vodi u poretku konstruktora sa 134 boda, što potvrđuje da je njihov bolid izuzetno konkurentan na različitim tipovima staza. "Stižemo u Austriju u vrlo pozitivnom trenutku za momčad", izjavio je šef tima Adrián Campos. "Naš cilj je zadržati tu razinu performansi. Ovo je vrlo zahtjevna staza gdje svaki detalj odlučuje zbog malih razlika koje obično odvajaju vozače."

Borba nije ograničena samo na njih dvojicu. Brazilac Rafael Câmara (Invicta Racing) treći je sa 69 bodova, dok je Irac Alexander Dunne (Rodin Motorsport) četvrti sa 67 bodova. Ukupno 19 bodova razdvaja vodeću četvorku, što znači da jedan uspješan vikend bilo koga od njih može u potpunosti preokrenuti poredak.

Zagonetka zvana Spielberg

Red Bull Ring je staza koja krije mnoge tajne. Iako na papiru izgleda jednostavno, sa samo deset zavoja na 4,326 kilometara, njezina konfiguracija s velikim promjenama nadmorske visine i grubim asfaltom predstavlja ogroman izazov. Povijest utrka Formule 2 ovdje pokazuje zanimljiv uzorak: tri od posljednja četiri pobjednika glavne utrke startala su s treće pozicije. To sugerira da "pole position" ne garantira kontrolu, a start iz drugog reda može biti bolja napadačka platforma.

Ključnu ulogu igrat će gume. Pirelli je za ovaj vikend pripremio meku (soft) i supermeku (supersoft) komponentu. Supermeka guma je brža, ali njezin optimalni prozor traje svega sedam do osam krugova, nakon čega performanse naglo padaju. Upravljanje degradacijom stražnjih guma bit će presudno, a strategija će se vrtjeti oko toga kako izvući maksimum iz supermeke komponente bez preranog gubitka vremena.

Kvalifikacije na ovoj stazi imaju dvostruku težinu. Ne samo da određuju startnu rešetku za nedjeljnu glavnu utrku, već i za subotnji sprint, gdje se prvih deset vozača okreće. Pogreška od samo jedne desetinke sekunde u petak može značiti da cijeli vikend postaje borba za oporavak. U takvim uvjetima, pritisak je ogroman, a vozači poput Martiniusa Stenshornea, koji je ovdje pobijedio u Formuli 3 prošle godine, mogli bi iskoristiti svoje iskustvo i pomrsiti račune favoritima. Borba za stotinke u kvalifikacijama odredit će tko će u ostatak vikenda ući s prednošću, a tko će morati tražiti čudo u dvije nepredvidive utrke.