Dok Vatreni igraju na Svjetskom prvenstvu, Iva Šarić Petković uživa u tropskom raju

Poznata voditeljica i influencerica Iva Šarić Petković (37) podijelila je s gotovo 190 tisuća pratitelja na Instagramu seriju fotografija i videa s obiteljskog odmora, otkrivši da puni baterije na dalekoj i egzotičnoj destinaciji. Kratkim i jasnim opisom "raj", uz emotikone školjke, kokosa i palme, dala je do znanja da proživljava trenutke za pamćenje, daleko od svakodnevnih obaveza koje su za njezinu obitelj podijeljene između života u Zagrebu i Turske, gdje njezin suprug Bruno Petković (31) igra nogomet.

Obiteljska idila na Mauricijusu

Objava, koja je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije, prikazuje Ivu, njezinog supruga, nogometaša Brunu Petkovića, i njihovog najmlađeg sina Adriana kako uživaju u čarima Mauricijusa. Iva je dočarala idiličnu atmosferu tropskog otoka - od tirkiznog mora i beskrajnih pješčanih plaža do bujnog zelenila palmi i luksuznog resorta. Vidimo prizore poput malenog Adriana koji znatiželjno drži veliku školjku na uhu, romantične trenutke Brune i Ive u zalasku sunca... U jednoj od fotografija, Iva je i eksplicitno potvrdila lokaciju objavivši snimku zaslona s Google Mapsa na kojoj je označen Mauricijus.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Odmor u sjeni Svjetskog prvenstva

Naime, putovanje se odvija u vrijeme dok se u svijetu održava Svjetsko nogometno prvenstvo, na kojem Bruno Petković, jedan od ključnih napadača proteklih godina, ne sudjeluje jer nije uvršten na konačni popis reprezentativaca. Njegova odsutnost s popisa igrača za Svjetsko prvenstvo omogućila je obitelji ovo zajedničko vrijeme, daleko od nogometne groznice koja trese svijet.

Foto: SeskimPhoto/imago sportfotodienst/Profimedia

Iva i Bruno upoznali su se krajem 2019., kada je gostovao u emisiji koju je ona vodila. Petković joj je tada otkrio da nije u ljubavnoj vezi, a nedugo nakon intervjua, viđeni su u poznatom zagrebačkom restoranu. U travnju 2021., dobili su sina koji je Petkoviću prvo dijete, a Iva ima još dvojicu sinova koje je dobila je s bivšim nogometašem Jerkom Lekom.

Među komentarima ispod objave prevladavaju srca i poruke divljenja prijatelja i pratitelja, koji im žele ugodan odmor i hvale obiteljski sklad.