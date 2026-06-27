Hrvatski rukometni reprezentativac Tin Lučin (26) i njegova dugogodišnja partnerica Klara Lučić (26) jučer su izrekli sudbonosno "da". Par se vjenčao u Opatiji uz obitelj i prijatelje.

Foto: Restoran Molo

Svadbeno slavlje održano je u jednom od najpoznatijih opatijskih restorana, restoranu Molo, smještenom uz more u samom središtu Opatije.

Foto: Restoran Molo

Foto: Restoran Molo

Foto: Restoran Molo

Na proslavi se okupilo stotinjak uzvanika koji su s mladencima slavili do ranih jutarnjih sati. Romantična atmosfera, dobro raspoloženje i veselje obilježili su njihov poseban dan.

Foto: Restoran Molo

Foto: Restoran Molo

Dugo su zajedno

Klara Lučić redovito ga je pratila na važnim utakmicama. Tijekom Europskog prvenstva 2022., Klara je bila prisutna na svakoj utakmici, a njezina podrška s tribina bila je vidljiva i medijski popraćena.

Foto: Restoran Molo

Iako ima zatvoren profil na društvenim mrežama, Tinu redovito komentira objave na Instagramu na kojima zajedno poziraju.

Foto: Restoran Molo

Foto: Restoran Molo

Foto: Restoran Molo