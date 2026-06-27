FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FEŠTA DO JUTRA /

Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati

Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
×
Foto: Restoran Molo

Klara je bila prisutna na svakoj utakmici, a njezina podrška s tribina bila je vidljiva i medijski popraćena

27.6.2026.
14:29
Hot.hr
Restoran Molo
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski rukometni reprezentativac Tin Lučin (26) i njegova dugogodišnja partnerica Klara Lučić (26) jučer su izrekli sudbonosno "da". Par se vjenčao u Opatiji uz obitelj i prijatelje.

Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
Foto: Restoran Molo

Svadbeno slavlje održano je u jednom od najpoznatijih opatijskih restorana, restoranu Molo, smještenom uz more u samom središtu Opatije.

Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
Foto: Restoran Molo
Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
Foto: Restoran Molo
Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
Foto: Restoran Molo

Na proslavi se okupilo stotinjak uzvanika koji su s mladencima slavili do ranih jutarnjih sati. Romantična atmosfera, dobro raspoloženje i veselje obilježili su njihov poseban dan.

Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
Foto: Restoran Molo
Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
Foto: Restoran Molo

Dugo su zajedno

Klara Lučić redovito ga je pratila na važnim utakmicama. Tijekom Europskog prvenstva 2022., Klara je bila prisutna na svakoj utakmici, a njezina podrška s tribina bila je vidljiva i medijski popraćena.

Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
Foto: Restoran Molo

Iako ima zatvoren profil na društvenim mrežama, Tinu redovito komentira objave na Instagramu na kojima zajedno poziraju.

Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
Foto: Restoran Molo
Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
Foto: Restoran Molo
Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
Foto: Restoran Molo

 

VjenacanjeBrakTin LučinOpatijaRukometaš
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike
-->