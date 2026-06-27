Hrvatski rukometaš oženio ljubav svog života: Vjenčanje kao iz bajke, o ovome će dugo pričati
Klara je bila prisutna na svakoj utakmici, a njezina podrška s tribina bila je vidljiva i medijski popraćena
Hrvatski rukometni reprezentativac Tin Lučin (26) i njegova dugogodišnja partnerica Klara Lučić (26) jučer su izrekli sudbonosno "da". Par se vjenčao u Opatiji uz obitelj i prijatelje.
Svadbeno slavlje održano je u jednom od najpoznatijih opatijskih restorana, restoranu Molo, smještenom uz more u samom središtu Opatije.
Na proslavi se okupilo stotinjak uzvanika koji su s mladencima slavili do ranih jutarnjih sati. Romantična atmosfera, dobro raspoloženje i veselje obilježili su njihov poseban dan.
Dugo su zajedno
Klara Lučić redovito ga je pratila na važnim utakmicama. Tijekom Europskog prvenstva 2022., Klara je bila prisutna na svakoj utakmici, a njezina podrška s tribina bila je vidljiva i medijski popraćena.
Iako ima zatvoren profil na društvenim mrežama, Tinu redovito komentira objave na Instagramu na kojima zajedno poziraju.