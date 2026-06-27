Na ovom modernom čudu igraju Vatreni: Koštao je pravo bogatstvo, a može primiti 70 tisuća ljudi

Nakon poraza u Dallasu, pa pobjede u Torontu, naši Vatreni stigli su na utakmicu odluke u Philadelphiju. Stadion Lincoln Financial Field je za potrebe Svjetskog prvenstva preimenovan je u stadion Philadelphia. Hram je američkog nogometa i dom slavnih Philadelphia Eaglesa.

Dio je velikog sportskog kompleksa i ima 67.594 sjedeća mjesta. Kapacitet se prema potrebi može proširiti na gotovo 70 tisuća sjedalica. Otvoren je 2003. godine i stajao je više od 188 milijuna dolara. U usporedbi sa starim stadionom, ovaj ima dvostruko više luksuznih sjedala i onih dostupnih invalidskim kolicima te modernije usluge sa sveprisutnim LED ekranima.

Tri otvorena kuta stadiona pružaju navijačima pogled na cijelu Philadelphiju. Na stadionu su dosad održane četiri utakmice, a 4. srpnja odigrat će se i jedna utakmica osmine finala jer Philadelphia upravo na taj dan slavi 250 godina od potpisivanja Deklaracije neovisnosti u tom gradu – najvažniji američki praznik Dan neovisnosti.

Stadion je dosad bio sretan za Brazil i Francusku koji su s po 3:0 ovdje pobijedili Haiti i Irak. Bilo bi lijepo da to učini i Hrvatska protiv Gane i sigurno prođe u drugi krug natjecanja.