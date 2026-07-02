Drama na dvoru: Meghan Markle priprema memoare temeljene na tajnom dnevniku?

Odnos princa Harryja (41) i Meghan Markle (44) s britanskom kraljevskom obitelji već godinama privlači pažnju javnosti. Nakon parovog odricanja titule i preseljenja u Sjedinjene Američke Države te niza javnih istupa u kojima su iznosili kritike na račun dvora, čini se da će doći do novog raspleta situacije. Britanski mediji posljednjih dana prenosili su kako vojvotkinja od Sussexa navodno priprema vlastite memoare, a pojedini kraljevski komentatori nagađaju da bi knjiga mogla sadržavati mnoge dosad nepoznate informacije o životu unutar kraljevske obitelji.

Od intervjua s Oprah do globalnog bestselera

Par je nakon preseljenja nekoliko puta javno progovorio o iskustvima koja su ih navela na odlazak iz Ujedinjenog Kraljevstva. Veliku pozornost izazvao je njihov televizijski razgovor s Oprah Winfrey (72), u kojem su iznijeli niz optužbi na račun života u kraljevskoj obitelji. Nakon toga pojavili su se u dokumentarcu, a autobiografija princa Harryja „Spare“ postala je svjetski bestseler.

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Prema pisanju britanskih medija, vojvotkinja već godinama navodno prikuplja vlastite bilješke o razdoblju provedenom u kraljevskoj obitelji. Pojedini izvori tvrde kako je još tijekom života u Frogmore Cottageu, službenoj rezidenciji koju su Harry i Meghan koristili u Windsoru, vodila detaljan dnevnik u koji je zapisivala događaje iz svakodnevnog života. Kraljevska komentatorica Jennie Bond smatra da mogućnost objave takvih zapisa ne treba olako shvatiti. Prema njezinu mišljenju, bilješke bi mogle sadržavati detalje koji bi ponovno otvorili osjetljive teme i izazvali nove napetosti unutar obitelji. "Jasno je da bi dnevnik koji je Meghan spomenula mogao postati vrlo moćno sredstvo ako ikada odluči ponovno javno progovoriti o svom iskustvu", smatra Bond.

Unatoč brojnim nagađanjima, Meghan Markle nije službeno potvrdila ove informacije, međutim, ako memoari izađu u javnost nema sumnje da bi to moglo uzrokovati još jedan raskol u kraljevskoj obitelji.