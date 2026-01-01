Oprah priznala da koristi injekcije za mršavljenje: 'Jedva prepoznajem ženu koja sam postala'

Oprah Winfrey otvoreno je progovorila o velikoj promjeni u svom životu i tijelu, priznajući da koristi injekcije za mršavljenje iz skupine GLP-1. U novom intervjuu za People legendarna voditeljica iskreno je ispričala kako su joj lijekovi pomogli ne samo u gubitku kilograma, već i u promjeni odnosa prema sebi.

Prva crna milijarderka, koja je svjetsku slavu stekla tijekom 25 godina emitiranja emisije The Oprah Winfrey Show, godinama je vodila javnu borbu s kilogramima. Sada kaže da se napokon oslobodila osjećaja krivnje.

„Cijeli život sam mislila da se radi o disciplini i snazi volje. Prestala sam kriviti sebe“, priznala je Oprah, dodajući da se danas osjeća „življe i energičnije nego ikad“.

Lijekovi su donijeli i neočekivane posljedice

Osim fizičke promjene, lijekovi su donijeli i neočekivane posljedice. Oprah je otkrila da je potpuno izgubila želju za alkoholom. „Bila sam veliki ljubitelj tekile. Jedne sam večeri popila doslovno 17 čašica. Danas nemam nikakvu potrebu za alkoholom“, rekla je, istaknuvši kako joj je ta promjena bila iznenađujuća, ali i oslobađajuća.

Stručnjaci objašnjavaju da GLP-1 injekcije utječu na sustav nagrađivanja u mozgu, zbog čega se kod nekih ljudi smanjuje žudnja ne samo za hranom, već i za supstancama poput alkohola.

Posebno važan trenutak za Oprah bila je promjena načina razmišljanja o pretilosti. „Godinama sam izbjegavala tu riječ jer je značila ‘izvan kontrole’. No shvatila sam da prejedanje ne uzrokuje pretilost – pretilost uzrokuje prejedanje“, objasnila je.

'Jedva prepoznajem ženu u koju sam se pretvorila'

Svoje iskustvo odlučila je podijeliti javno kako bi pomogla drugima da prestanu kriviti sebe. „Želim da ljudi shvate da geni i okruženje igraju veliku ulogu. Neka imaju informacije i neka sami odluče – hoće li uzeti lijekove ili nastaviti drugim putem“, poručila je.

Za Oprah, ova promjena nije samo fizička, već duboko osobna. „Jedva prepoznajem ženu u koju sam se pretvorila, ali ona je sretna žena. Osjećam da imam više za dati drugima“, zaključila je.

