Mali avion udario u najviši neboder: Vlasti šute, snimke nestaju s interneta

Četiri dana nakon što je mali zrakoplov udario u najviši neboder u Pekingu, i dalje nema jasnog odgovora na pitanje kako je do nesreće došlo, prenosi BBC.

U padu je poginuo pilot, koji je bio jedina osoba u letjelici, dok je još 13 ljudi ozlijeđeno. Zrakoplov je udario u 109-katni toranj CITIC, nedaleko od političkog središta kineske prijestolnice.

Kineske vlasti zasad su objavile tek vrlo kratko službeno priopćenje u državnom listu Beijing Daily, u kojem su navedene samo osnovne informacije o nesreći. Upravo zato incident prati niz pitanja, osobito jer se dogodio samo nekoliko kilometara od Zhongnanhaija, sjedišta kineskog državnog i partijskog vrha.

Na bočnoj strani nebodera nakon udara ostale su rupe, koje su u međuvremenu zatvorene oplatama. Snimke nesreće, koje su se ubrzo nakon incidenta pojavile na internetu, uklonjene su s kineskih platformi.

Live footage of Plane crash into Beijing's tallest building.



Was it a warning to highest position in Beijing??pic.twitter.com/f8aT8cuFnV — GeoPanda (@Geotactix) June 26, 2026

'Pitajte nekog drugog'

Najmanje tri zrakoplovne tvrtke potvrdile su BBC-ju da im je nakon nesreće naloženo obustavljanje letova lakih zrakoplova. Detalje nisu željele otkrivati, navodeći da su dobile upute da o tome ne govore.

"Rečeno nam je da o tome ne govorimo. Molimo vas, pitajte nekoga drugog", rekla je jedna žena iz instituta za obuku pilota u Pekingu.

Druga tvrtka iz Chengdua odbila je navesti od kojeg je tijela stigla naredba te je odmah prekinula poziv.

Zbog nedostatka službenih informacija sve su glasnija nagađanja o tome kako je letjelica uopće mogla ući u strogo kontrolirani zračni prostor Pekinga.

Analitičar Bill Bishop incident je opisao kao veliki sigurnosni propust.

"Još samo nekoliko sekundi leta i udar je mogao biti u Zhongnanhai... To bi bio potres za pekinški sigurnosni sustav", napisao je Bishop na X-u.

WATCH: Debris falls after small plane crashes into the CITIC Tower in Beijing pic.twitter.com/yJS8zm2TYR — BNO News Live (@BNODesk) June 26, 2026

Toranj kao simbol sreće

Kineska cenzura dodatno je pojačala sumnje i interes javnosti. Osim snimki incidenta, s društvenih mreža uklanjane su i objave koje su se odnosile na sam neboder, iako nisu bile povezane s nesrećom. Toranj CITIC prepoznatljiv je po obliku tradicionalne kineske posude za vino i popularan je među stanovnicima Pekinga, koji ga često fotografiraju kao simbol sreće.

Stručnjaci za Kinu smatraju da je reakcija cenzora možda toliko brza i široka zato što vlasti još nemaju potpunu sliku onoga što se dogodilo.

"Ovo je vrlo neobičan incident", rekla je Manya Koetse, autorica biltena Eye on Digital China.

Prema njezinim riječima, slučaj dovodi u pitanje sposobnost vlasti i ugrožava "važne partijske narative".

Dodatnu težinu slučaju daje činjenica da je Peking nedavno pooštrio pravila za dronove, uz obrazloženje da je riječ o sigurnosnoj mjeri. Dronovi se moraju registrirati prije ulaska u glavni grad ili izlaska iz njega.

Analitičar Raymond Kuo iz organizacije Chicago Council on Global Affairs smatra da je politički neugodno to što je mali zrakoplov, znatno veći od većine dronova, uspio preletjeti dio grada i približiti se kineskom političkom središtu.

"Činjenica da je mali zrakoplov, znatno veći od većine dronova, uspio preletjeti velik dio grada i približiti se Zhongnanhaiju politički je neugodna i predstavlja velik sigurnosni propust", rekao je Kuo.

Prema njegovim riječima, moguće je da se radilo o pogrešci pilota ili kvaru, ali ne može se isključiti ni mogućnost da je incident bio "potencijalno namjeran".