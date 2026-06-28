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Stravična nesreća u Francuskoj: Srušio se mali avion, najmanje 11 mrtvih

Stravična nesreća u Francuskoj: Srušio se mali avion, najmanje 11 mrtvih
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Foto: Net.hr

Zrakoplov je prevozio skupinu padobranaca – pet polaznika i pet instruktora, potvrdili su lokalni dužnosnici

28.6.2026.
14:19
danas.hr
Net.hr
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U zrakoplovnoj nesreći u Francuskoj poginulo je najmanje 11 osoba, javlja Sky News.

Nesreća se dogodila u gradiću Tomblaineu, u blizini grada Nancyja. Na mjestu događaja nalaze se hitne službe, a vjeruje se da se pad zrakoplova dogodio oko 11 sati po lokalnom vremenu.

Zrakoplov je prevozio skupinu padobranaca – pet polaznika i pet instruktora, potvrdili su lokalni dužnosnici.

'Među poginulima medicinske sestre'

Predsjednik ogranka Reda samostalnih medicinskih sestara u departmanu Meurthe-et-Moselle Thierry Pechey rekao je za BFMTV da su među žrtvama polovica medicinske sestre i tehničari, a druga polovica instruktori. Dodao je i kako se čini da je ovaj padobranski izlet zapravo bio dio "rituala inicijacije".

Predsjednik nacionalnog sindikata padobranaca Pierre-Yves Eugène rekao je za BFMTV kako zrakoplov nije pripadao padobranskom klubu iz Tomblainea. Istaknuo je kako je riječ o "vrlo zahtjevnoj letjelici za koju se svake dvije godine mora polagati ispit". Riječ je o zrakoplovu tipa Pilatus s njemačkim registarskim oznakama.

'Zrakoplov je pao okomito'

"Zrakoplov je pao okomito, a uzrok nesreće zasad nije poznat", rekao je Yves Séguy, najviši predstavnik francuske države u departmanu Meurthe-et-Moselle. Dodao je da zrakoplov nije imao putanju koja bi upućivala na prisilno slijetanje, piše Le Parisien.  

Avion se srušio u blizini stambenog područja. "Sretni smo što nije bilo dodatnih žrtava", rekao je Séguy. Dodao je u trenutku nesreće bilo prisutno mnoštvo svjedoka, uključujući i rodbinu žrtava. 

FrancuskaZrakoplovna NesrećaPadobranci
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