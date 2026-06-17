Avion se srušio na cestu, heroji spašavali zarobljene putnike: 'Izgledalo je kao na filmu'

Poslovni mlažnjak srušio na prometnu autocestu nedaleko od međunarodne zračne luke u Laredu u utorak navečer u američkoj saveznoj državi Teksas. U nesreći je poginula najmanje jedna osoba, dok je petero ljudi ozlijeđeno. Poslovni zrakoplov Cessna Citation Latitude, kojim upravlja tvrtka NetJets, srušio se oko 22 sata po lokalnom vremenu na autocestu Loop 20, ostavljajući za sobom razbacane krhotine preko više prometnih traka. U trenutku nesreće u avionu se nalazilo šest osoba, piše The Sun.

Šokantne snimke s mjesta događaja prikazuju trenutke neposredno nakon pada, kada su prolaznici i vozači požurili pomoći putnicima zarobljenima u zapaljenoj olupini. Avion je nakon udara gotovo prepolovljen i prevrnut na bok, dok su plamen i gust dim gutali prednji dio. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prijazuju ljude kako razbijaju staklo kokpita kako bi spasili putnike. Dvojica muškaraca dotrčala su s maljem i lopatom te udarala po staklu i vratima zrakoplova pokušavajući omogućiti izlazak preživjelima. Jedna od svjedokinja, Zayra Garza, opisala je dramatične trenutke nakon nesreće.

"Izgledalo je kao u filmu. Bila sam u šoku. Najviše me brinula vatra jer sam mislila da bi avion svakog trenutka mogao eksplodirati", rekla je. Prema njezinim riječima, iz aviona su uspjela izaći trojica mlađih putnika, a za njima i osoba koja je izgledala kao pilot. Drugi član posade pokušavao je izvući putnika koji je bio bez svijesti.

Jedan poginuo, policajci se nagutali dima

Dok je dim i dalje sukljao iz olupine, vatrogasci su se uz pomoć ljestava penjali u zrakoplov kako bi spasili preostale putnike. Ostali pripadnici hitnih službi gasili su požar i osiguravali mjesto nesreće. Vlasti su potvrdile da je jedna osoba izgubila život, no zasad nije poznato je li riječ o osobi iz zrakoplova ili nekome tko se nalazio na tlu. Iako nije bilo izravno ozlijeđenih među vozačima i prolaznicima, pet policajaca završilo je u bolnici zbog udisanja dima.

Foto: Facebook/Hammrod News Laredo TX/Screenshot

Prema podacima servisa FlightAware, avion je poletio iz Los Cabosa u Meksiku te je bio na putu prema zračnoj luci Austin-Bergstrom. Nesreća se dogodila tijekom prilaza području Lareda, oko 225 kilometara jugozapadno od San Antonija.

Točan uzrok pada još nije poznat. Direktor međunarodne zračne luke Laredo Gilberto Sanchez izjavio je za lokalne medije kako postoje indicije da je došlo do mehaničkog kvara na zrakoplovu. Tvrtka NetJets potvrdila je da je jedan od njihovih zrakoplova sudjelovao u nesreći te da u potpunosti surađuje s istražnim tijelima.

Ova tragedija dogodila se u vrijeme pojačane zabrinutosti zbog niza zrakoplovnih nesreća u Sjedinjenim Američkim Državama. Riječ je o trećem ozbiljnom incidentu u samo tri dana, nakon smrtonosnog pada bombardera B-52 u Kaliforniji te nesreće zrakoplova za padobranske letove u Missouriju u kojoj je poginulo 12 osoba.