Poginulo svih osam članova posade američkog vojnog aviona, pristižu snimke užasa sa zgarišta

Pretpostavlja se da je poginulo svih osam članova posade bombardera B-52 američkih zračnih snaga, koji se u srušio u ponedjeljak ubrzo nakon polijetanja iz zračne baze Edwards u pustinji Mojave u južnoj Kaliforniji, priopćila je vojska.

Mlažnjak izgrađen za nošenje nuklearnih i konvencionalnih bombi bio je na rutinskom trenažnom letu kada se srušio, kaže se u izjavi oko četiri sata nakon nesreće.

UPDATE: 8 crew members killed in B-52 crash at Edwards Air Force Base in California pic.twitter.com/xgOdSwA70n — BNO News (@BNONews) June 15, 2026

Zračna snimka mjesta nesreće, oko 161 kilometar sjeverno od Los Angelesa, pokazala je nagorenu pustinjsko tlo otprilike veličine nogometnog igrališta na mjestu pada.

Na snimci nije bilo lako vidljivih većih komada krhotina.

„Zrakoplov B-52 Stratofortress u kojemu je bilo osam ljudi na rutinskoj testnoj misiji, srušio se danas nakon polijetanja. Početni pokazatelji ukazuju na to da nije moglo biti preživjelih“, navodi se priopćenju.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.



Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.



More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

Traje istraga

Zrakoplovstvo je priopćilo da se uzrok pada istražuje.

Stratofortress, koji je dizajnirao i izgradio Boeing, je podzvučni zrakoplov dugog dometa koji je dugo služio kao okosnica američkih strateških bombarderskih snaga s posadom.

Incident u ponedjeljak je prvi pad bombardera B-52 Stratofortress otkako se taj tip bombardera srušio na otoku Guamu u svibnju 2016. godine. Svih sedam članova posade u tom zrakoplovu preživjelo je.