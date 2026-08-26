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POMORSKA NESREĆA /

Katamaran udario u obalu Kaprija, mještani pomagali unesrećenim članovima posade

Katamaran udario u obalu Kaprija, mještani pomagali unesrećenim članovima posade
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/UIlustracija

Nedugo nakon prve dojave, MRCC Rijeka zaprimio je poziv posade putničkog katamarana Mali Princ, koja je potvrdila da je došlo do nesreće

26.8.2026.
11:05
Tajana Gvardiol
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/UIlustracija
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Dva člana posade katamarana ozlijeđeno je u pomorskoj nesreći koja se u utorak navečer dogodila u uvali Kaprije, nasuprot trajektnom pristaništu. Dojava o nesreći zaprimljena je u 20.55 sati posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Šibenik u riječkom centru za traganje i spašavanje na moru (MRCC Rijeka). O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Šibenik.

Nedugo nakon prve dojave, MRCC Rijeka zaprimio je poziv posade putničkog katamarana Mali Princ, koja je potvrdila da je došlo do nesreće. Prema dostupnim informacijama, brodica je udarila u obalu, a dvoje članova posade pritom je ozlijeđeno. Mještani su ozlijeđene osobe evakuirali s brodice i prevezli ih do pristaništa.

Zbog potrebe za hitnim medicinskim prijevozom, u 21.22 sati prema unesrećenima su, po zahtjevu šibenskog Zavoda za hitnu medicinu, upućeni službenici Lučke kapetanije Šibenik. Ozlijeđene osobe preuzeli su službenici Kapetanije te ih prevezli u Šibenik, gdje su predane zdravstvenim službama na daljnje bolničko liječenje. Okolnosti pomorske nesreće bit će utvrđene daljnjim postupanjem nadležnih službi.

Pomorska NesrećaKatamaranLučka KapetanijaNesrećaObalaKaprije
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