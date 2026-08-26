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Slovenija ponovno priča o mladom Hrvatu: Zabio sjajan gol i pokrenuo veliki preokret

Slovenija ponovno priča o mladom Hrvatu: Zabio sjajan gol i pokrenuo veliki preokret
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Foto: Screenshot: Instagram/ sportklub.si

Njegov atraktivan pogodak ponovno se našao u konkurenciji za najbolji gol kola.

26.8.2026.
17:25
Sportski.net
Screenshot: Instagram/ sportklub.si
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Slovenska nogometna liga ove sezone donosi brojne zanimljive priče, a jednu od njih piše mladi hrvatski nogometaš Petar Petriško iz Aluminija.

Nakon što je u prošlom kolu postigao atraktivan pogodak koji je konkurirao za najbolji gol kola, nije se moralo dugo čekati na novi sjajan potez. Ponovno se upisao među strijelce u reprizi prošlogodišnjeg finala kupa između Aluminija i novopečenog prvoligaša Grosuplja.

Momčad iz Kidričeva povela je u 12. minuti pogotkom Osujija, ali gosti su izjednačili samo četiri minute poslije. Grosuplje je do kraja prvog poluvremena postiglo još jedan pogodak pa je na odmor otišlo s prednošću od 2:1.

Aluminij se u utakmicu vratio u 56. minuti. Nakon odličnog ubačaja, Petriško je sjajno reagirao glavom i preciznim udarcem u malu mrežicu poravnao rezultat na 2:2. Njegov atraktivan pogodak ponovno se našao u konkurenciji za najbolji gol kola.

Domaćin je nakon izjednačenja uspio potpuno preokrenuti utakmicu. Bloudek je u 72. minuti pogodio za vodstvo Aluminija, dok je Bajraj u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 4:2 i potvrdio osvajanje sva tri boda.

 

SlovenijaGol Kola
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