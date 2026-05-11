Zabilježena prva žrtva malarije u Sloveniji! Iz Zavoda otkrili gdje se zarazio

U susjednoj Sloveniji početkom ove godine otkriven je neuobičajen porast slučajeva malarije, uglavnom kod osoba koje su se vratile iz tropskih i suptropskih područja, posebno sa Zanzibara. Jedna osoba preminula je danas od komplikacija te bolesti. Nacionalni institut za javno zdravstvo potvrdio je to za 24ur.com i objasnio da je osoba putovala u Afriku. Ovo je prvi slučaj smrti zbog malarije u Sloveniji.

"Istina je, primili smo prijavu o malariji i smrti. Pacijent je umro zbog komplikacija. Putovao je po Africi. (Sierra Leone)", napisali su. Više detalja bit će poznato nakon što im odgovor pošalje Klinika za zarazne bolesti i febrilna stanja u Sveučilišnom bolničkom centru Ljubljana.

Prošle godine NIJZ je liječio devet slučajeva malarije, i to kod osoba koje su putovale u ili dolazile iz zemalja Gabon, Gana, Sierra Leone, Zanzibar, Etiopija i Nigerija. Naglasili su da antimalarici sprječavaju većinu slučajeva infekcije i značajno smanjuju rizik od težeg tijeka bolesti. Odabir odgovarajućeg lijeka uvijek mora biti individualno prilagođen pojedincu i odredištu, stoga se putnicima preporučuje da se pravovremeno posavjetuju s liječnikom ili putničkom klinikom.

Prenose je zaraženi komarci

U rizičnu skupinu, odnosno opasnost da razviju teže simptome, spadaju djeca, trudnice, starije osobe i osobe s oslabljenim imunološkim sustavom. Za njih je posebno važno strogo se pridržavati kemoprofilakse, tj. preventivne upotrebe antimalaričnih lijekova. Prije putovanja u područja gdje je prisutna malarija, NIJZ preporučuje korištenje antimalarijske zaštite, zaštitu od uboda komaraca, prikladne odjeće i mreža protiv komaraca, te konzultacije u klinikama putne medicine prije putovanja.

Malarija je ozbiljna zarazna bolest koju uzrokuju paraziti roda Plasmodium. Najopasnija je malarija koju uzrokuje Plasmodium falciparum, prisutan uglavnom u subsaharskoj Africi, jer kod određenog udjela zaraženih može uzrokovati ozbiljne komplikacije, koje su ponekad i fatalne.

Prenosi se na ljude ubodom zaraženog komarca. Malarija se najčešće javlja otprilike jedan do četiri tjedna nakon povratka s putovanja u područja u kojima je malarija endemska, a karakteriziraju je iznenadna, visoka temperatura s ponavljajućim napadima, zimica i obilno znojenje, jak umor i bolovi u mišićima.

