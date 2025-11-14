Ova bolest ubija na stotine tisuća ljudi godišnje: Novi lijek mogao bi ih spasiti

Novi lijek protiv malarije koji je razvio Novartis jednako je učinkovit kao i postojeći tretmani i mogao bi pomoći u borbi protiv rastuće otpornosti na lijekove, objavila je tvrtka ovaj tjedan predstavljajući rezultate završne faze ispitivanja.

Lijek, ganaplacid/lumefantrin ili GanLum, razvila je tvrtka i neprofitna organizacija Medicines for Malaria Venture. Bio je više od 97 posto učinkovit u liječenju malarije u ispitivanju faze III među 1688 odraslih i djece na 34 lokacije u 12 afričkih zemalja, rekao je Novartis.

Malarija i dalje ubija više od 600.000 ljudi godišnje, većinom djece mlađe od pet godina u subsaharskoj Africi.

Raste otpornost na artemizinin

Postojeći tretmani i dalje djeluju protiv bolesti koju prenose komarci, s učinkovitošću od oko 94 posto, ali sve je veća zabrinutost zbog rastuće otpornosti na jedan od ključnih lijekova koji se koriste, artemizinin.

Otpornost na artemizinin prvi put je uočena u Kambodži prije otprilike dvadeset godina, prije nego što se proširila po regiji Mekong. Sada je sve veći problem u afričkim zemljama, s potvrđenom djelomičnom otpornošću u Eritreji, Ruandi, Ugandi i Tanzaniji.

"Otpornost na lijekove sve je veća prijetnja Africi", rekao je Abdoulaye Djimde, voditelj ispitivanja i profesor parazitologije i mikologije na Sveučilištu znanosti, tehnike i tehnologije u Bamaku, Mali.

Ako otpornost postane raširena, strah je da će postojeće terapije, poznate kao kombinirane terapije artemizininom, prestati djelovati.

Novi lijek učinkovit u liječenju malarije

George Jagoe, voditelj odjela za pristup u MMV-u, usporedio je novi lijek s aparatom za gašenje požara spremnim za nadolazeći požar, a ne s nepripremljenošću kakva je bila kada su prethodni lijekovi protiv malarije počeli zakazivati.

Ganaplacid je nova vrsta lijeka i predstavlja prvi veliki napredak u više desetljeća, rekli su Novartis i vanjski znanstvenik.

"Konačno se pokazalo da su novi spojevi učinkoviti u liječenju malarije", rekla je Alena Pance, viša predavačica genetike na Sveučilištu Hertfordshire.

GanLum djeluje drugačije od prethodnih antimalarika i, za razliku od mnogih tih tretmana, također blokira prijenos jer djeluje na parazita malarije u točki u kojoj se može proširiti natrag sa zaražene osobe na komarca koji ih ugrize.

Novartis će sada podnijeti zahtjev za regulatorno odobrenje, rekla je tvrtka, i očekuje da će GanLum biti dostupan u zemljama u sljedećih godinu do 18 mjeseci, na neprofitnoj osnovi.

