Tiha bolest koja pogađa milijune i mijenja živote: Jeste li vi u rizičnoj skupini?

Dijabetes, poznat i kao šećerna bolest, kronično je zdravstveno stanje koje pogađa sve veći broj ljudi u Hrvatskoj i svijetu. Prema najnovijim podacima, u Hrvatskoj je 2023. godine registrirano čak 395.058 osoba sa šećernom bolešću, a procjenjuje se da je ukupan broj oboljelih veći od 600.000, jer mnogi još uvijek nisu dijagnosticirani. Dijabetes melitus je metabolička bolest koja uzrokuje povišenu razinu šećera u krvi, a pojavuljuje se u različitim oblicima, ovisno o uzroku.

Kada jedete ugljikohidrate, vaše tijelo ih pretvara u šećer nazvan glukoza i šalje ga u krvotok. Gušterača tada oslobađa inzulin – hormon koji pomaže premještanju glukoze iz krvi u stanice, gdje se koristi kao izvor energije.

Ako imate dijabetes i ne primate odgovarajući tretman, vaše tijelo ne koristi inzulin kako bi trebalo. Previše glukoze ostaje u krvi, što se obično naziva povišena razina šećera u krvi. To može uzrokovati zdravstvene probleme koji mogu biti ozbiljni, pa čak i opasni po život.

U nastavku donosimo vrste dijabetesa, njihove simptome i kako smanjiti rizike koje donose.

Predijabetes

Predijabetes je stanje u kojem je razina šećera u krvi viša nego što bi trebala biti, ali ne dovoljno visoka da bi se postavila dijagnoza dijabetesa. Normalna razina šećera u krvi kreće se između 70 mg/dL i 99 mg/dL, dok osobe s predijabetesom imaju razinu između 110 mg/dL i 125 mg/dL.

Predijabetes često nema nikakve simptome. Više od trećine ljudi u SAD-u ima predijabetes, ali oko 90 posto njih to ne zna. Ako imate predijabetes, mogli biste primijetiti potamnjelu kožu na područjima poput vrata, pazuha i prepona. Rijetko se mogu pojaviti i drugi simptomi, poput:

neobjašnjenog gubitka ili dobivanja na težini

pojačane želje za hranom

slabosti

umora

znojenja

zamućenog vida

sporog zacjeljivanja rana ili modrica

čestih kožnih infekcija ili krvarenja desni

Više od 70 posto osoba s predijabetesom kasnije razvije dijabetes tipa 2. Također postoji povećan rizik od oštećenja srca, bubrega i živaca.

Ove rizike možete smanjiti, pa čak i preokrenuti predijabetes, ako redovito vježbate, zdravo se hranite, održavate zdravu tjelesnu težinu, upravljate stresom i prestane pušiti.

Ako ne možete provoditi ove promjene u načinu života ili ste u vrlo visokom riziku od razvoja dijabetesa tipa 2, liječnik vam može preporučiti lijekove poput akarboze ili metformina.

Dijabetes tipa 1

Dijabetes tipa 1 naziva se i inzulin-ovisni dijabetes. Ranije se zvao juvenilni dijabetes jer se mislilo da se češće javlja u djetinjstvu. Međutim, novija istraživanja pokazala su da se jednako često pojavljuje i kod djece i kod odraslih.

Dijabetes tipa 1 je autoimuna bolest specifična za organ. Nastaje kada tijelo napadne vlastitu gušteraču antitijelima. Gušterača se ošteti i više ne može proizvoditi inzulin. Ova bolest pogađa oko dva milijuna ljudi, uključujući približno 304 000 djece i tinejdžera u SAD-u.

Na razvoj dijabetesa tipa 1 mogu utjecati genetski čimbenici, ali i problemi sa stanicama gušterače koje proizvode inzulin. Dijabetes tipa 1 nije moguće spriječiti.

Simptomi dijabetesa tipa 1 pojavljuju se naglo, unutar nekoliko dana do tjedana, i uključuju:

čestu žeđ i glad

učestalo mokrenje

zamućen vid

umor

neobjašnjeni gubitak tjelesne težine

Otprilike 30 posto osoba s dijabetesom tipa 1 kao prvi simptom doživi dijabetičku komu, ozbiljno i po život opasno stanje koje uzrokuje gubitak svijesti. Odmah potražite liječničku pomoć ako vi ili vaše dijete pokazujete bilo koji od ovih simptoma:

dah koji miriše na voće

suha ili crvena (ispirana) koža

mučnina

otežano disanje

nemogućnost koncentracije

zbunjenost

povraćanje

bol u trbuhu

Mnoge zdravstvene komplikacije povezane s dijabetesom tipa 1 nastaju zbog oštećenja sitnih krvnih žila u očima (dijabetička retinopatija), živcima (dijabetička neuropatija) i bubrezima (dijabetička nefropatija).

Foto: Pexels

Osobe s dijabetesom tipa 1 također imaju povećan rizik od srčanih bolesti i moždanog udara, piše WebMd.

Za dijagnozu dijabetesa tipa 1 liječnik može koristiti test nasumične razine glukoze u plazmi (RPG) kako bi utvrdio količinu šećera u krvi. Može se koristiti i A1c test koji pokazuje prosječnu razinu šećera u krvi tijekom posljednja tri mjeseca. Ovi testovi pomažu liječniku da procijeni koliko je dobro razina šećera pod kontrolom i koliki je rizik od komplikacija.

Liječenje dijabetesa tipa 1 uključuje injekcije inzulina u masno tkivo neposredno ispod kože. Inzulin se može primjenjivati pomoću:

štrcaljki,

inzulinskih olovaka s unaprijed napunjenim ulošcima i tankom iglom,

mlaznih injektora koji pomoću visokog tlaka zraka raspršuju inzulin kroz kožu

pumpi koje pomoću cjevčice isporučuju inzulin u kateter ispod kože trbuha

Ako imate dijabetes tipa 1, trebate uvesti određene promjene u svakodnevnom životu, uključujući često mjerenje razine šećera u krvi, pažljivo planiranje obroka, svakodnevnu tjelesnu aktivnost, uzimanje inzulina i, prema potrebi, drugih lijekova poput pramlintida ili metformina.

Dijabetes tipa 2

Dijabetes tipa 2 se nekada nazivao neinzulin-ovisni dijabetes ili dijabetes odraslih. Međutim, u posljednjih 20 godina postao je sve češći među djecom i tinejdžerima, uglavnom zato što je sve više mladih osoba preteško ili pretilo. Oko 90 posto svih osoba s dijabetesom ima upravo dijabetes tipa 2.

Kod dijabetesa tipa 2 gušterača obično proizvodi određenu količinu inzulina, ali ona nije dovoljna ili tijelo ne koristi inzulin pravilno. Otpornost na inzulin, odnosno smanjena osjetljivost stanica na inzulin, najčešće se javlja u masnim, jetrenim i mišićnim stanicama.

Foto: Pexels

Dijabetes tipa 2 često je blaži od dijabetesa tipa 1, ali i dalje može uzrokovati ozbiljne zdravstvene komplikacije, osobito oštećenja sitnih krvnih žila u bubrezima, živcima i očima. Također povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Osobe koje su preteške više od 20 posto u odnosu na svoju idealnu tjelesnu težinu imaju posebno visok rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 i pratećih zdravstvenih problema. Pretilost često dovodi do inzulinske rezistencije, zbog čega gušterača mora pojačano proizvoditi inzulin. No unatoč tome, količina inzulina i dalje nije dovoljna za održavanje normalne razine šećera u krvi.

Liječenje dijabetesa tipa 2 uključuje:

održavanje zdrave tjelesne težine,

uravnoteženu prehranu,

redovitu tjelesnu aktivnost.

Neki ljudi uz to trebaju i lijekove za regulaciju šećera u krvi.

Liječnik može nekoliko puta godišnje napraviti A1c test kako bi provjerio koliko je učinkovito razina šećera u krvi bila pod kontrolom u posljednja tri mjeseca.

Gestacijski dijabetes

Trudnoća obično uzrokuje određeni stupanj inzulinske rezistencije. Ako ta otpornost preraste u dijabetes, stanje se naziva gestacijski dijabetes. Liječnici ga otkriju u dva posto do deset posto trudnoća. Dijagnoza se najčešće postavlja u sredini ili kasnijoj fazi trudnoće pomoću jednog od sljedećih testova:

Test opterećenja glukozom (glucose challenge test) – provjerava kako tijelo reagira na unos šećera.

Oralni test tolerancije na glukozu (oral glucose tolerance test) – mjeri koliko učinkovito tijelo koristi i pohranjuje šećer.

Gestacijski dijabetes obično ne uzrokuje nikakve simptome ili su oni blagi, poput:

pojačane žeđi

učestalog mokrenja

Ovo stanje najčešće nestaje nakon poroda, ali žene koje su imale gestacijski dijabetes imaju osam do deset puta veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 i dvostruko veći rizik od razvoja srčanih bolesti u usporedbi sa ženama koje ga nisu imale.

