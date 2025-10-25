VELIKA STUDIJA /

Zabrinjavajuće otkriće: Loša navika utječe na ubrzano starenje mozga

Zabrinjavajuće otkriće: Loša navika utječe na ubrzano starenje mozga
×
Foto: Shutterstock

Stariji izgled mozga u odnosu na stvarnu životnu dob istraživači su povezali s 'noćnim pticama', osobama koje spavaju previše ili premalo i onima koje u snu hrču

25.10.2025.
13:51
Hina
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nova velika britanska studija upućuje na to da loše navike spavanja mogu utjecati na to da mozak u prosjeku izgleda fizički i godinu dana starije nego što uistinu jest. U sklopu studije znanstvenici su proučili snimke mozga i obrasce spavanja više od 27.000 odraslih osoba srednje i starije dobi s područja Velike Britanije.

Zabrinjavajuće otkriće: Loša navika utječe na ubrzano starenje mozga
Foto: Shutterstock

U istraživanju, čiji su rezultati objavljeni u eBioMedicine, koristili su napredno snimanje mozga i umjetnu inteligenciju da bi procijenili "starost mozga" na temelju više od 1000 značajki toga važnog ljudskog organa. U međuvremenu su, da bi vrednovali kvalitetu sna, posebno vodili računa o pet čimbenika: je li ispitanik jutarnji ili noćni tip, koliko sati spava (pri čemu se sedam do osam smatra optimalnim), pati li od nesanice, hrče li i osjeća li se jako pospano tijekom dana. Na temelju tih osobina svakoj su osobi dali odgovarajuću "ocjenu spavanja".

Loši spavači su zastupljeniji

Ljudi s četiri ili pet zdravih osobina spavanja svrstani su u kategoriju dobrih spavača, oni s dvije do tri srednjim, a oni s nula ili jednom - lošim spavačima. Dakle, samo je 41 posto sudionika istraživanja klasificirano u kategoriju dobrih spavača, više od polovine je spadalo u srednju skupinu, a oko 3 posto je svrstano u kategoriju loših spavača. Pri ocjeni sna se, za svaki bod manje razlika između starosti mozga i stvarne životne dobi povećala za otprilike pola godine.

Zabrinjavajuće otkriće: Loša navika utječe na ubrzano starenje mozga
Foto: Shutterstock

Stariji izgled mozga u odnosu na stvarnu životnu dob istraživači su povezali s 'noćnim pticama', osobama koje spavaju previše ili premalo i onima koje u snu hrču. Unatoč svemu ohrabrujuće je saznanje da se navike u obrascima spavanja mogu poboljšati. Održavanje redovitog obrasca i rasporeda spavanja, izbjegavanje kofeina, alkohola i ekrana prije odlaska u krevet te kreiranje tihog i zamračenog okruženja u prostoriji u kojoj ćete spavati, mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete sna, kao i zaštiti zdravlja mozga.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorolog RTL-a otkrio je što nas čeka za vikend: 'Stiže nova ciklona, evo gdje će biti najviše kiše'

SanSpavanjeMozakZdravlje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKA STUDIJA /
Zabrinjavajuće otkriće: Loša navika utječe na ubrzano starenje mozga