Nova varijanta Covida ili prehlada? 'Brzo potražite pomoć u ovom slučaju'

Kašalj i kihanje neizbježni su u ovo doba godine. Bilo da ste na poslu, putujete na posao ili se odmarate kod kuće, teško ih je izbjeći.

S obzirom na to da su mediji puni članaka o novim varijantama covida, a društveni mediji nagađanja, sve je teže reći jesu li bolno grlo ili curenje nosa znak covida ili tipična sezonska prehlada.

Evo što kažu stručnjaci.

Što izaziva prehladu, a što covid?

"Prehlade izaziva cijeli niz različitih virusa, ali najčešći krivac je rinovirus koji se rado udomaći u vašem nosu i grlu", rekao je liječnik Chun Tang iz privatnog zdravstvenog centra Pall Mall Medical iz Velike Britanije. "Covid s druge strane uzrokuje jedan virus, SARS-CoV-2, vrsta koronavirusa."

"Oba napadaju vaš respiratorni sustav, ali covid ima tendenciju zahvaćati dublje, ponekad pluća i čak i druge organe."

Što je nova varijanta covida i po čemu se razlikuje?

Stratus (XFG) i Nimbus (NB.1.8.1) neke su od najnovijih varijanti soja omikrona koronavirusa koje u zadnje vrijeme dominiraju u medijima.

"Stratus se povezuje s promuklošću i umorom, a Nimbus s osjećajem 'žileta u grlu' i probavnim simptomima kao što su mučnina i nadutost", rekao je liječnik Bruno Silvester Lopes, profesor mikrobiologije na britanskom Sveučilištu u Teessideu.

"Oba su jako zarazni, ali nisu opasniji od ranijih varijanti."

Kako se covid i prehlade šire?

"Obje bolesti šire se uglavnom kapljično, kada netko kašlje, kiše ili čak govori u vašoj blizini", rekao je Tang. "Covid se, međutim, može također širiti zrakom malenim česticama, aerosolima, koje ostaju u prostoru, posebno u napučenim ili slabo prozračivanim prostorima."

"Dakle, dok je za prehladu potrebno malo bliskog kontakta za zarazu, covid vam se može prikrasti preko prostorije, ako nemate sreće."

Razlikuju li se simptomi prehlade i covida?

Prehlade i covid može biti teško razlikovati jer se mnogi simptomi preklapaju.

"Od obje bolesti može vas boljeti grlo, može vam curiti nos ili biti začepljen, možete kihati i kašljati", rekao je Tang. "Međutim, covid može izazvati i povišenu tjelesnu temperaturu, umor, bolove u mišićima i onaj znakoviti gubitak okusa ili mirisa, premda rjeđe kod novijih varijanti."

"Također je vjerojatnije da će vas covid slomiti, kao da vas je pregazio kamion, a prehlada nema takvu ima tendenciju".

Koliko dugo traju simptomi prehlade i covida?

"Simptomi prehlade normalno traju tjedan do deset dana", rekao je Lopes. "Simptomi covida tipično traju do dva tjedna, ali neki ih mogu osjećati dulje, čak mjesecima."

"Covid može također uzrokovati ozbiljne komplikacije, kao što su upala pluća ili dugi covid, koji zahvaća više sustava u tijelu, a ne samo respiratorni."

Razlikuju li se metode liječenja prehlada i covida?

"Prehlade se može ublažiti odmorom, uzimanjem više tekućine i lijekova koji se izdaju bez recepta kao što su paracetamol i dekongestivi", rekao je.

"Blagi slučajevi covida liječe se slično, ali ljudima koji spadaju u rizične skupine mogu se propisati antivirusni lijekovi."

Treba li se ipak testirati na covid?

"Da, osobito ako se ne osjećate dobro i radite u blizini ranjivih skupina ljudi kao u zdravstvu i domovima za starije i nemoćne ili ako želite spriječiti širenje virusa na članove obitelji koji bi mogli biti izloženi riziku", rekao je Tang.

"Možete kupiti brzi antigenski test za samotestiranje u ljekarnama ili ih naručiti putem interneta. Možete ih dobiti i besplatno na nekim radnim mjestima i u općinskim centrima. Testiranje pomaže u donošenju informiranih odluka, kao na primjer trebate li ostati kod kuće ako ste pozitivni."

Kada biste trebali ići obiteljskom liječniku?

"Obiteljskom liječniku treba ići ako imate visoku temperaturu koja ne spušta, ako teško dišete, ako imate bolove u prsima ili ako se simptomi protegnu na više od 10 do 14 dana bez poboljšanja", savjetovao je Tang.

"Posebno u slučaju covida potražite brzo pomoć ako vam ponestaje zraka ili ako vam padne zasićenost krvi kisikom. Uvijek vjerujte instinktu, ako ste zabrinuti, pođite liječniku."

Kako možete spriječiti u ovo doba godine?

"Perite često ruke, često prozračujte prostorije u kojima boravite i pokušajte ne dodirivati lice previše", savjetovao je Tang.

"Izbjegavajte bliske kontakte s ljudima koji se očito ne osjećaju dobro, a ako se osjećate bolesno, budite obazrivi prema drugima, ostanite kod kuće i odmarajte se".

"Kod covida, cijepljenje najnovijim preporučenim cjepivima za varijante koje trenutačno kruže pruža izvrsnu zaštitu i nemojte podcjenjivati moć dobrog sna, uravnotežene prehrane i redovite tjelesne aktivnosti."

POGLEDAJTE VIDEO: Opasna bolest hara slavonskim jezerima: Uginuli šarani plutaju na vodi: