Poremećaj povezan s promjenama godišnjih doba nije bezazlen: Naučite prepoznati simptome
Pravovremeno prepoznavanje simptoma i poduzimanje odgovarajućih koraka mogu vam pomoći da održite stabilno raspoloženje i motivaciju tijekom cijele godine
Sezonski afektivni poremećaj (SAP) je oblik depresije koji je povezan s promjenama godišnjih doba. Simptomi SAP-a počinju i završavaju otprilike u isto vrijeme svake godine.
Iako se simptomi sezonskog afektivnog poremećaja (SAP) ponekad pogrešno doživljavaju kao obična "zimska depresija" ili prolazno loše raspoloženje, važno je znati da se radi o stvarnom i prepoznatom zdravstvenom problemu. Nemojte zanemariti te osjećaje niti misliti da ih morate sami prebroditi, piše Mayo Clinic.
Simptomi sezonskog afektivnog poremećaja
Većina ljudi koji pate od sezonskog afektivnog poremećaja (SAP) prve simptome osjeti u jesen, a nastavljaju se tijekom zimskih mjeseci, iscrpljujući energiju i negativno utječući na raspoloženje. Kako dani postaju duži i sunčaniji, simptomi se najčešće povlače u proljeće i ljeto. Ipak, kod manjeg broja ljudi poremećaj se javlja u obrnutom obrascu -simptomi počinju u proljeće ili rano ljeto, a nestaju s dolaskom jeseni i zime. U oba slučaja, simptomi najprije mogu biti blagi, a s vremenom se pojačavaju.
Znakovi i simptomi SAP-a mogu uključivati:
- Osjećaj bezvoljnosti, tuge ili potištenosti većinu dana, gotovo svaki dan
- Gubitak interesa za aktivnosti koje ste nekada voljeli
- Nisku razinu energije i osjećaj umora
- Poteškoće sa spavanjem, često prekomjerno spavanje
- Povećanu želju za hranom bogatom ugljikohidratima, prejedanje i debljanje
- Problemi s koncentracijom
- Osjećaj beznađa, bezvrijednosti ili krivnje
- Misli o tome da ne želite živjeti
Jesenski i zimski SAP
Simptomi koji su specifični za zimsku verziju SAP-a, ponekad nazvanu i zimska depresija, uključuju:
- Pretjerano spavanje
- Promjene u apetitu, osobito želja za ugljikohidratima
- Dobivanje na težini
- Umor i niska energija
Proljetni i ljetni SAP
Simptomi koji se pojavljuju u proljeće ili ljeto, poznati kao ljetna depresija, mogu uključivati:
- Problemi sa spavanjem (nesanica)
- Slabiji apetit
- Gubitak težine
- Nemir ili anksioznost
- Povećanu razdražljivost
Sezonske promjene i bipolarni poremećaj
Osobe koje boluju od bipolarnog poremećaja imaju povećan rizik od sezonskog afektivnog poremećaja. Kod nekih pacijenata s bipolarnim poremećajem epizode manije mogu biti povezane s određenim godišnjim dobima.
Na primjer, proljeće i ljeto mogu donijeti simptome manije ili blaže manične epizode (hipomanije), anksioznosti, nemira i razdražljivosti. Depresija se pak može pojaviti u jesen i zimu.
Kada potražiti liječničku pomoć?
Ponekad je normalno osjećati se tužno ili bezvoljno. No, ako se ti osjećaji povlače na nekoliko dana i ne možete pronaći motivaciju za stvari koje obično volite raditi, važno je da se obratite liječniku.
Posebno je važno potražiti pomoć ako su se promijenili vaši obrasci spavanja i apetita, ako posežete za alkoholom kako biste se osjećali bolje ili ako imate osjećaj beznađa ili negativnih misli.
