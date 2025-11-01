DVIJE VRSTE /

Poremećaj povezan s promjenama godišnjih doba nije bezazlen: Naučite prepoznati simptome

Foto: Pexels

Pravovremeno prepoznavanje simptoma i poduzimanje odgovarajućih koraka mogu vam pomoći da održite stabilno raspoloženje i motivaciju tijekom cijele godine

1.11.2025.
12:47
Magazin.hr
Pexels
Sezonski afektivni poremećaj (SAP) je oblik depresije koji je povezan s promjenama godišnjih doba. Simptomi SAP-a počinju i završavaju otprilike u isto vrijeme svake godine.

Iako se simptomi sezonskog afektivnog poremećaja (SAP) ponekad pogrešno doživljavaju kao obična "zimska depresija" ili prolazno loše raspoloženje, važno je znati da se radi o stvarnom i prepoznatom zdravstvenom problemu. Nemojte zanemariti te osjećaje niti misliti da ih morate sami prebroditi, piše Mayo Clinic.

Foto: Pexels

Simptomi sezonskog afektivnog poremećaja

Većina ljudi koji pate od sezonskog afektivnog poremećaja (SAP) prve simptome osjeti u jesen, a nastavljaju se tijekom zimskih mjeseci, iscrpljujući energiju i negativno utječući na raspoloženje. Kako dani postaju duži i sunčaniji, simptomi se najčešće povlače u proljeće i ljeto. Ipak, kod manjeg broja ljudi poremećaj se javlja u obrnutom obrascu -simptomi počinju u proljeće ili rano ljeto, a nestaju s dolaskom jeseni i zime. U oba slučaja, simptomi najprije mogu biti blagi, a s vremenom se pojačavaju.

Znakovi i simptomi SAP-a mogu uključivati:

  • Osjećaj bezvoljnosti, tuge ili potištenosti većinu dana, gotovo svaki dan
  • Gubitak interesa za aktivnosti koje ste nekada voljeli
  • Nisku razinu energije i osjećaj umora
  • Poteškoće sa spavanjem, često prekomjerno spavanje
  • Povećanu želju za hranom bogatom ugljikohidratima, prejedanje i debljanje
  • Problemi s koncentracijom
  • Osjećaj beznađa, bezvrijednosti ili krivnje
  • Misli o tome da ne želite živjeti

Jesenski i zimski SAP

Simptomi koji su specifični za zimsku verziju SAP-a, ponekad nazvanu i zimska depresija, uključuju:

  • Pretjerano spavanje
  • Promjene u apetitu, osobito želja za ugljikohidratima
  • Dobivanje na težini
  • Umor i niska energija

Proljetni i ljetni SAP

Simptomi koji se pojavljuju u proljeće ili ljeto, poznati kao ljetna depresija, mogu uključivati:

  • Problemi sa spavanjem (nesanica)
  • Slabiji apetit
  • Gubitak težine
  • Nemir ili anksioznost
  • Povećanu razdražljivost

Sezonske promjene i bipolarni poremećaj

Osobe koje boluju od bipolarnog poremećaja imaju povećan rizik od sezonskog afektivnog poremećaja. Kod nekih pacijenata s bipolarnim poremećajem epizode manije mogu biti povezane s određenim godišnjim dobima.

Na primjer, proljeće i ljeto mogu donijeti simptome manije ili blaže manične epizode (hipomanije), anksioznosti, nemira i razdražljivosti. Depresija se pak može pojaviti u jesen i zimu.

Foto: Pexels

Kada potražiti liječničku pomoć?

Ponekad je normalno osjećati se tužno ili bezvoljno. No, ako se ti osjećaji povlače na nekoliko dana i ne možete pronaći motivaciju za stvari koje obično volite raditi, važno je da se obratite liječniku.

Posebno je važno potražiti pomoć ako su se promijenili vaši obrasci spavanja i apetita, ako posežete za alkoholom kako biste se osjećali bolje ili ako imate osjećaj beznađa ili negativnih misli. 

