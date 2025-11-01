Poremećaj povezan s promjenama godišnjih doba nije bezazlen: Naučite prepoznati simptome

Sezonski afektivni poremećaj (SAP) je oblik depresije koji je povezan s promjenama godišnjih doba. Simptomi SAP-a počinju i završavaju otprilike u isto vrijeme svake godine.

Iako se simptomi sezonskog afektivnog poremećaja (SAP) ponekad pogrešno doživljavaju kao obična "zimska depresija" ili prolazno loše raspoloženje, važno je znati da se radi o stvarnom i prepoznatom zdravstvenom problemu. Nemojte zanemariti te osjećaje niti misliti da ih morate sami prebroditi, piše Mayo Clinic.

Simptomi sezonskog afektivnog poremećaja

Većina ljudi koji pate od sezonskog afektivnog poremećaja (SAP) prve simptome osjeti u jesen, a nastavljaju se tijekom zimskih mjeseci, iscrpljujući energiju i negativno utječući na raspoloženje. Kako dani postaju duži i sunčaniji, simptomi se najčešće povlače u proljeće i ljeto. Ipak, kod manjeg broja ljudi poremećaj se javlja u obrnutom obrascu -simptomi počinju u proljeće ili rano ljeto, a nestaju s dolaskom jeseni i zime. U oba slučaja, simptomi najprije mogu biti blagi, a s vremenom se pojačavaju.

Znakovi i simptomi SAP-a mogu uključivati:

Osjećaj bezvoljnosti, tuge ili potištenosti većinu dana, gotovo svaki dan

Gubitak interesa za aktivnosti koje ste nekada voljeli

Nisku razinu energije i osjećaj umora

Poteškoće sa spavanjem, često prekomjerno spavanje

Povećanu želju za hranom bogatom ugljikohidratima, prejedanje i debljanje

Problemi s koncentracijom

Osjećaj beznađa, bezvrijednosti ili krivnje

Misli o tome da ne želite živjeti

Jesenski i zimski SAP

Simptomi koji su specifični za zimsku verziju SAP-a, ponekad nazvanu i zimska depresija, uključuju:

Pretjerano spavanje

Promjene u apetitu, osobito želja za ugljikohidratima

Dobivanje na težini

Umor i niska energija

Proljetni i ljetni SAP

Simptomi koji se pojavljuju u proljeće ili ljeto, poznati kao ljetna depresija, mogu uključivati:

Problemi sa spavanjem (nesanica)

Slabiji apetit

Gubitak težine

Nemir ili anksioznost

Povećanu razdražljivost

Sezonske promjene i bipolarni poremećaj

Osobe koje boluju od bipolarnog poremećaja imaju povećan rizik od sezonskog afektivnog poremećaja. Kod nekih pacijenata s bipolarnim poremećajem epizode manije mogu biti povezane s određenim godišnjim dobima.

Na primjer, proljeće i ljeto mogu donijeti simptome manije ili blaže manične epizode (hipomanije), anksioznosti, nemira i razdražljivosti. Depresija se pak može pojaviti u jesen i zimu.

Kada potražiti liječničku pomoć?

Ponekad je normalno osjećati se tužno ili bezvoljno. No, ako se ti osjećaji povlače na nekoliko dana i ne možete pronaći motivaciju za stvari koje obično volite raditi, važno je da se obratite liječniku.

Posebno je važno potražiti pomoć ako su se promijenili vaši obrasci spavanja i apetita, ako posežete za alkoholom kako biste se osjećali bolje ili ako imate osjećaj beznađa ili negativnih misli.

