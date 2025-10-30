Bez prehlade i stresa ove zime! Vrijeme je za rituale u sauni

Ulazak u hladniji dio godine označava i borbu tijela s prehladama, virusima i bakterijama. Kako bi jesen i zima bila zdrava prepustite se čarima sauniranja. Prve saune napravili su Egipćani, Rimljani, Grci, a o blagodatima sauniranja prvi su progovorili Kinezi i Finci ističući te 'tople kutije' mjestom na kojem se jača zdravlje. Postoje tri glavna tipa: suha (finska), mokra (turska) i infracrvena sauna koje se nalaze u svim wellness centrima.

Foto: Nikola Zoko

"Sauniranje se od davnina opisuje kao izvor zdravlja, opuštanja i obnove tijela. Redovito posjećivanje saune pomaže u detoksikaciji, poboljšava cirkulaciju, ublažava stres i jača imunološki sustav. Nema boljeg osjećaja u hladnim zimskim mjesecima,nego zagrijati tijelo kad je vani hladno, pada kiša ili snijeg?! Za samo nekoliko minuta osjeti ćete kao napetost u tijelu nestaje, um se smiruje" - kažu Tatjana Košić i Iztok Kajtna majstori saune u Wellness rivijeri Termi Čatež samo 20 kilometara udaljenom od Zagreba. Upravo njihovi višesatni programi od petka do nedjelje Wellness rivijeru čine jedinstvenim mjestom za opuštanje i brzo revitaliziranje tijela.

Foto: Nikola Zoko

Raznoliki programi sauniranja

U Finskoj sauni izvode se posebni rituali kao što je aufguss - brzo vrtloženje zraka uz pomoć ručnika i lepeza, a koriste se aromaterapijski pripravci koji pomažu u dodatnom opuštanju tijela. Glazba prati raspoloženje gostiju, a uključuje i pljeskanje u ritmu. Parna sauna (turska sauna) pruža visoku vlažnost i temperaturu od oko 50 °C, a para jamči djelovanje kao prirodni inhalator koji pomaže kod alergija i respiratornih problema. Para također otvara pore te omogućava dubinske pilinge i čišćenje kože. Kako bi djelovanje parne saune bilo učinkovitije, Tatjana i Iztok pripremaju posebno kreirane pilinge u kojima se povezuje baza (sol ili šećer) s prirodnim sastojcima eteričnih ulja, ljekovitog bilja...

Foto: Nikola Zoko

Ruska sauna i jedinstveni ritual tapkanja

Izuzetno popularan i jedinstven program na Wellness rivijeri termi Čatež je Ruska banja. Riječ je o sauni u kojoj je temperatura zraka od 70 do 100 °C i vlažnošću od oko 80 %. Na samom početku užareno kamenje se polijeva vodom stvarajući gusti mirisni oblak pare. Ritual tapkanja tijela metlicama od hrasta, breze ili smreke.

"Ruska banja pomaže u ublažavanju bolova u mišićima, poboljšava protok krvi i istovremeno djeluje antibakterijski i osvježavajuće na kožu, a na Wellness Rivijeri termi Čatež potrebno je rezervirati svoj termin za ovaj tip saune. Naime Ruska banja se radi u manjim grupama (po četiri osobe) u ciklusima koji se ponavljaju tri puta, što znači da tijekom jednog dana ovaj tip saune može isprobati samo 12 ljudi" - kaže nam Iztok dodajući još par korisnih savjeta. Sauna je IN, ali u nju ne ulazite odmah nakon obroka, pijte velike količine vode (ne sokova I gaziranog), hladite tijelo od stopala prema glavi, a kad ste u sauna prepustite se vlastitom miru bez glasnog čavrljanja ili telefoniranja.

Foto: Nikola Zoko

