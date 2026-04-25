SPAS ZA NAJMLAĐE /

Nova nada za roditelje: WHO napokon odobrio lijek za dojenčad protiv ove smrtonosne bolesti

Foto: Profimedia

U 2024. godini bilo je 265 milijuna oboljelih i 579.000 smrtnih slučajeva

25.4.2026.
13:29
Hina
Profimedia
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prvi je put dala stručnu ocjenu i odobrila lijek protiv malarije za dojenčad.

Verzija kombiniranog lijeka artemether-lumefantrin posebno je prilagođena novorođenčadi i bebama težine do pet kilograma, priopćio je WHO uoči Svjetskog dana malarije, koji se obilježava 25. travnja.

Lijek bi mogao popuniti prazninu u zdravstvenoj skrbi za otprilike 30 milijuna beba koje se svake godine rađaju u područjima endemskim za malariju diljem Afrike. Do sada su mnoge bebe liječene dozama namijenjenima starijoj djeci, što nosi rizik od nuspojava.

WHO preporučuje mreže protiv komaraca tretirane insekticidima za bebe i odrasle kako bi se od samog početka što više spriječili ubodi komaraca. Djeca mlađa od pet godina čine 75 posto smrtnih slučajeva povezanih s malarijom, prema podacima WHO-a. Oko 95 posto slučajeva malarije prijavljuje se iz Afrike, kao i 95 posto smrtnih slučajeva.

U 2024. godini bilo je 265 milijuna oboljelih i 579.000 smrtnih slučajeva. Cjepiva koja maloj djeci pružaju određenu zaštitu od bolesti koju prenose komarci dostupna su već nekoliko godina.

Odobrenje WHO-a znači da zemlje mogu odobriti lijek čak i ako nemaju kapacitet za samostalno provođenje opsežnih kliničkih ispitivanja. To također znači da ga agencije UN-a mogu kupiti i, gdje vlade to dopuštaju, koristiti u zemljama u kojima je bolest pronađena.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve veći interes za dodatna cjepiva - Roditelji ih plaćaju i više od 600 eura

MalarijaDojencadWhoLijek
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
