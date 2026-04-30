Ulaganje od 1,2 milijuna €: Karlovac ima obnovljenu Hitnu! Ministrica najavila reformu

Otvorenjem novouređenih prostora Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, pokaznom vježbom i svečanom akademijom u Karlovcu je u četvrtak obilježen Nacionalni dan hitne medicinske službe.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije energetski je obnovljen i rekonstruiran, a županica Martina Furdek Hajdin rekla da je riječ o ulaganjima od 1,2 milijuna eura koja su financirana novcem Europske unije, Ministarstva zdravstva, županije i Zavoda.

Navela je da Zavod ima 223 djelatnika te da su na mnogim javnim mjestima u županiji postavljeni defibrilatori, uređaji koji spašavaju život u slučajevima zatajenja srca. "Apeliram na to da se hitna medicina koristi odgovorno te da se usvoje vještine prve pomoći", poručila je M. Furdek-Hajdin.

U sustavu radi 6.400 djelatnika

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević kazala je da u tom sustavu radi 6.400 djelatnika koji su dobro motivirani i imaju dobre uvjete za rad.

"U djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske službe godišnje je skoro sedamsto tisuća intervencija. Iza pregleda u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu je milijun i dvjesto pacijenata, a sanitetski prijevoz preveze umalo milijun ljudi i napravi 35 milijuna kilometara radeći za pacijente", navela je Grba-Bujević.

Hrstić: 'Ima izazova'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić ocijenila je da je brzo i stručno djelovanje hitne službe važno za spašavanje života, da Ministarstvo prepoznaje važnost djelatnika no da u sustavu ima i izazova.

"Na tome aktivno radi radna skupina koju čine struka, stručna društva, predstavnici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, liječnici obiteljske medicine, bolnički liječnici i predstavnici Ministarstva zdravstva. Mogu potvrditi da je nacrt dokumenta reorganizacije hitne medicine na stolu. Sljedećeg tjedna je sastanak na razini kabineta na tu temu", kazala je Hrstić.

Navela je da treba poraditi na uvjetima glede koeficijenata za obračun plaća i broja sati u radnom tjednu, te glede vozila, kao i da se mora objediniti postupanje na razini zemlje.

"Taj nacrt dokumenta će uskoro biti predstavljen kroz postupak javnog savjetovanja svima koji djeluju u hitnoj medicini", najavila je.

