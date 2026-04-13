Slovenac izazvao kaos u Splitu: Prijetio liječniku, u postaji skidao odjeću, a onda se zaključao u wc

Slovencu (48) određen je istražni zatvor zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela Prisila prema zdravstvenom radniku i Oštećenje tuđe stvari, priopćili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Sve je počelo prošlog petka kada je Slovenac u splitskoj bolnici prijetio liječniku, unoseći mu se u lice. Nakon toga je u zajedničkoj prostoriji za pacijente nogom razbio staklo na balkonskim vratima.

Na mjesto događaja ubrzo je pristigla policija koja je uhitila muškarca i odvela ga u policijsku postaju.

Kaos u policijskoj postaji

U policijskoj postaji Slovenac je nastavio s neredima. Sa sebe je skinuo odjeću, vikao je, udarao rukama po rešetkama ćelije, a potom oštetio prekidač za pozivanje.

Nakon podnošenja kaznene prijave, predan je pritvorskom nadzorniku, no tamo je nastavio s nekontroliranim ponašanjem i ponovno pokidao odjeću.

Zbog njegovog je stanja intervenirala hitna medicinska pomoć, nakon čega je još jednom odveden u bolnicu na pregled.

Zaključao se u wc suda

Kada je Slovenac stigao na sud, zatražio je da ode na wc. Tamo se zaključao i odbio izići, zbog čega su policajci morali nasilno otvoriti vrata i nad njim upotrijebiti sredstva prisile.

"Nakon odluke istražnog sudca predan je u zatvor", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

