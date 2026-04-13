RADIO NERED /

Slovenac izazvao kaos u Splitu: Prijetio liječniku, u postaji skidao odjeću, a onda se zaključao u wc

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

13.4.2026.
15:02
Tesa Katalinićdanas.hr
Slovencu (48) određen je istražni zatvor zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela Prisila prema zdravstvenom radniku i Oštećenje tuđe stvari, priopćili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Sve je počelo prošlog petka kada je Slovenac u splitskoj bolnici prijetio liječniku, unoseći mu se u lice. Nakon toga je u zajedničkoj prostoriji za pacijente nogom razbio staklo na balkonskim vratima.

Na mjesto događaja ubrzo je pristigla policija koja je uhitila muškarca i odvela ga u policijsku postaju.

Kaos u policijskoj postaji

U policijskoj postaji Slovenac je nastavio s neredima. Sa sebe je skinuo odjeću, vikao je, udarao rukama po rešetkama ćelije, a potom oštetio prekidač za pozivanje.

Nakon podnošenja kaznene prijave, predan je pritvorskom nadzorniku, no tamo je nastavio s nekontroliranim ponašanjem i ponovno pokidao odjeću.

Zbog njegovog je stanja intervenirala hitna medicinska pomoć, nakon čega je još jednom odveden u bolnicu na pregled.

Zaključao se u wc suda

Kada je Slovenac stigao na sud, zatražio je da ode na wc. Tamo se zaključao i odbio izići, zbog čega su policajci morali nasilno otvoriti vrata i nad njim upotrijebiti sredstva prisile.

"Nakon odluke istražnog sudca predan je u zatvor", izvijestili su iz PU splitsko-dalmatinske.

POGLEDAJTE VIDEO: Teška prometna nesreća u Zagrebu: 'Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
